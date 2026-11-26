اعلنت الهيئة التسييرية لمستقبل قابس اليوم الخميس عن تعيين الهادي المقراني مدربا جديدا لفريق اكابر كرة القدم خلفا للمدرب نضال الخياري الذي انسحب من تدريب النادي قبل اسبوع.واضاف مستقبل قابس على صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي ان الهادي المقراني والمعد البدني ياسين بن يحمد سيشرفان على التحضيرات الجارية استعدادا للمباراة القادمة أمام مكارم المهدية على الملعب الأولمبي بقابس .يذكر ان فريق "الجليزة" يحتل المركز الاخير في جدول ترتيب المجموعة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم ب5 نقاط بعد فوز وتعادلين و 6 هزائم.