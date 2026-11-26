تمكنت فرق المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بنابل منذ بداية شهر نوفمبر الجاري والى غاية يوم أمس الأربعاء، من القيام ب1317 زيارة تفقد أسفرت عن رصد 439 مخالفة اقتصادية، حسب ما أفادت به المديرة الجهوية للتجارة سهام المبروك في تصريح لصحفية (وات)وأضافت المبروك، اليوم الخميس، ان عمليات المراقبة أسفرت عن حجز 15 طنا من الرمان و 5ر5 اطنان من الفرينة المدعّمة و13 ألف بيضة و5300 علبة سجائر و8ر13 طنا من الأسمدة المعدة للاستعمال الفلاحي.​وأوضحت أن فرق المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات والبالغ عددها 125 فريقا تولّت طيلة الفترة المنقضية القيام بتدخلات رقابية مكثفة بالتعاون مع 48 فريقا من المصالح الأمنية (حرس وشرطة) وقد شملت مختلف مستويات مسالك التوزيع بالجملة والتفصيل في القطاعات الحيوية المتمثلة في الخضر والغلال والاسماك واللحوم الحمراء والبيضاء والمواد الغذائية المدعمة والبذور والمبيدات والأسمدة المعدة للاستعمال الفلاحي والاعلاف المدعمة.وبيّنت ان هذه الفرق تركّزت بأسواق الجملة للخضر والغلال والأسواق البلدية واليومية ونقاط البيع المتخصّصة بهدف مزيد الضغط والتحكم في أسعار المنتوجات الأساسية وحماية المقدرة الشرائية للمواطن.​وفي سياق متصل، افادت المبروك بإن مصالح المراقبة الاقتصادية، نفّذت برنامجا خصوصيا تعلّق بالإشراف على توزيع كميات استثنائية من منتوجات الديوان التونسي للتجارة المتمثلة في السكر والأرز لتدعيم تزويد المناطق والأحياء السكنيّة بمختلف معتمديات الجهة وتحسين مستوى عرض هذه المواد الأساسية.وأبرزت انه تم خلال ذات الفترة توزيع 100 طن من مادة السكر و10 أطنان من مادة الأرز، وذلك بالتنسيق مع السلطة المحلية وبإشراف السلطة الجهوية وبالتعاون مع المصالح المركزية لوزارة التجارة وتنمية الصادرات لاسيما وان عمليات ضخ هذه الكميات متواصلة بصفة منتظمة.وأبرزت ان مصالح الإدارة الجهوية للتجارة تواصل في إطار تدعيم مجهودات الدولة الرامية الى تحسين القدرة المعيشية للمواطن، الإعداد لإحداث نقاط بيع نموذجية من المنتج إلى المستهلك بولاية نابل، حيث ستتم برمجتها بعد استكمال التحضيرات التنسيقية واللوجيستية.