تنتظم الدورة التاسعة لمعرض الساحل للصناعات التقليدية من 28 جانفي إلى 7 فيفري 2027 بقصر المعارض بالساحل بمنطقة الساحلين من ولاية المنستير بمبادرة من شركة "الزيتونة" للمعارض وبالتعاون مع الديوان الوطني للصناعات التقليديةوتهدف هذه التظاهرة إلى تثمين المنتوجات الحرفية التونسية والتعريف بتنوعها وثرائها، إلى جانب إتاحة فضاء للحرفيين والمؤسسات الحرفية لعرض منتجاتهم والترويج لها والتواصل المباشر مع الزوار والحرفاءوتندرج هذه التظاهرة في إطار دعم قطاع الصناعات التقليدية وتعزيز مساهمته في الدورة الاقتصادية، من خلال توفير فرص لترويج المنتوجات الحرفية في السوق الداخلية وفتح آفاق جديدة للتسويق والتصدير فضلا عن تشجيع المبادرة الخاصة وريادة الأعمال الحرفية ولا سيما في صفوف الشباب والنساءومن المنتظر، أن تتيح الدورة الجديدة فرصة لعرض منتجات متنوعة في اختصاصات اللباس التقليدي والنسيج والتطريز والحلي والخزف والفخار والمنتجات الجلدية والمنتجات النباتية والديكور والصناعات الغذائية التقليدية، بما يعكس ثراء الموروث الحرفي التونسي وتنوع خصوصيات الجهات.وكانت الدورة الثامنة للمعرض، التي انتظمت خلال شهر أفريل 2026، قد شهدت مشاركة أكثر من 250 حرفيا وحرفية من مختلف ولايات الجمهورية، وتضمن برنامجها ورشات تطبيقية وعروضا فنية وثقافية ولقاءات مهنية وندوات ودورات تكوينية حول التسويق والتصدير والتحول الرقمي.ودعت الجهة المنظمة الحرفيين والمؤسسات الحرفية ومؤسسات الدعم والمساندة والتمويل والجمعيات والمجامع الحرفية وتجار المواد الأولية الراغبين في المشاركة في الدورة التاسعة إلى الاتصال بالمندوبية الجهوية للصناعات التقليدية بالمنستير أو بشركة الزيتونة للمعارض قبل يوم 31 ديسمبر 2026.