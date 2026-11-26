النسخة الجديدة لتطبيقة لتطبقية "الرّي آكوا" متاحة للتحميل من أجل ريّ دقيق لفلاحة مستدامة
افاد المعهد الوطني للزراعات الكبرى انه يمكن تحميل النسخة الجديدة من تطبيقة "الري آكوا" التي تم الاعلان عن اطلاقها في سبتمبر 2026، في اطار حسن إدارة الموارد المائية في ظل الندرة التي باتت تتسم بها ولمواجهة تحديات التغير المناخي.
ويمكن، وفق ما نشره المعهد الوطني للزراعات الكبرى، على صفحته على "فايسبوك" بداية شهر نوفمبر الجاري، تحميل التطبيقة الآن عبر الرابط play store
وتعد تطبيقة (الرّي آكوا) "𝐈𝐑𝐄𝐘 𝐀𝐐𝐔𝐀"، بمثابة نظام للمساعدة على اتخاذ القرار يرافق الفلاحين والمهندسين والفنيين في التصرف الرشيد في الريّ، ويشمل اليوم الزراعات الكبرى والخضروات (في الحقول وتحت البيوت المكيفة).
وتتمثل أبرز خصائص التطبيقة في الموازنة المائية من خلال متابعة مخزون الماء في التربة والملوحة ومرحلة نمو الزراعات يومًا بيوم. وهي تمكن، أيضا، من متابعة ملوحة التربة عبر مراقبة تطوّر مستوى الملوحة وأخذ تأثيرها بعين الاعتبار عند تحديد الاحتياجات المائية.
كما ان للتطبيقة الذكية خاصة تنبيهات الريّ عبر إصدار إشعارات تحدّد الوقت المناسب وكميات الماء اللازمة، للحدّ من هدر المياه وتقليص كلفة الطاقة مع توفير عطيات مناخية لكل قطعة، مثل درجات الحرارة والرياح والرطوبة.
وتتيح التطبيقة التي تتسم بسهول استعمالها، كذلك، عبر خاصية خرائط الأقمار الصناعية (𝐍𝐃𝐕𝐈)، متابعة حيوية الغطاء النباتي وصحة الزراعات عن بُعد.
وقد طوّر هذه التطبيقة الذكيرة المعهد الوطني للزراعات الكبرى، وتمّ توسيعها وتحسينها في إطار مشروع 𝐏𝐑𝐄𝐒𝐓𝐨 «تعزيز الصمود في مواجهة التغيّر المناخي والتصرف المستدام في الموارد الطبيعية بتونس»، بتمويل من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، وبالتنسيق مع منظمة "معهد التعاون الجامعي الايطالي" (ICU - Istituto per la Cooperazione Universitaria ETS)، وبالتعاون مع المعهد الوطني للزراعات الكبرى ومعهد الاقتصاد الحيوي التابع للمجلس الوطني للبحوث بإيطاليا (𝐈𝐁𝐄-𝐂𝐍𝐑)، واللجنة الاوروبية للتكوين والفلاحة (CEFA Tunisie)، ووكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي والإدارة العامة للهندسة الريفية واستغلال المياه والجمعية التونسية لقانون البيئة Association Tunisienne du Droit de l'Environnement ، وشركة OpenIOS .
ويمكن، وفق ما نشره المعهد الوطني للزراعات الكبرى، على صفحته على "فايسبوك" بداية شهر نوفمبر الجاري، تحميل التطبيقة الآن عبر الرابط play store
وتعد تطبيقة (الرّي آكوا) "𝐈𝐑𝐄𝐘 𝐀𝐐𝐔𝐀"، بمثابة نظام للمساعدة على اتخاذ القرار يرافق الفلاحين والمهندسين والفنيين في التصرف الرشيد في الريّ، ويشمل اليوم الزراعات الكبرى والخضروات (في الحقول وتحت البيوت المكيفة).
وتتمثل أبرز خصائص التطبيقة في الموازنة المائية من خلال متابعة مخزون الماء في التربة والملوحة ومرحلة نمو الزراعات يومًا بيوم. وهي تمكن، أيضا، من متابعة ملوحة التربة عبر مراقبة تطوّر مستوى الملوحة وأخذ تأثيرها بعين الاعتبار عند تحديد الاحتياجات المائية.
كما ان للتطبيقة الذكية خاصة تنبيهات الريّ عبر إصدار إشعارات تحدّد الوقت المناسب وكميات الماء اللازمة، للحدّ من هدر المياه وتقليص كلفة الطاقة مع توفير عطيات مناخية لكل قطعة، مثل درجات الحرارة والرياح والرطوبة.
وتتيح التطبيقة التي تتسم بسهول استعمالها، كذلك، عبر خاصية خرائط الأقمار الصناعية (𝐍𝐃𝐕𝐈)، متابعة حيوية الغطاء النباتي وصحة الزراعات عن بُعد.
وقد طوّر هذه التطبيقة الذكيرة المعهد الوطني للزراعات الكبرى، وتمّ توسيعها وتحسينها في إطار مشروع 𝐏𝐑𝐄𝐒𝐓𝐨 «تعزيز الصمود في مواجهة التغيّر المناخي والتصرف المستدام في الموارد الطبيعية بتونس»، بتمويل من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، وبالتنسيق مع منظمة "معهد التعاون الجامعي الايطالي" (ICU - Istituto per la Cooperazione Universitaria ETS)، وبالتعاون مع المعهد الوطني للزراعات الكبرى ومعهد الاقتصاد الحيوي التابع للمجلس الوطني للبحوث بإيطاليا (𝐈𝐁𝐄-𝐂𝐍𝐑)، واللجنة الاوروبية للتكوين والفلاحة (CEFA Tunisie)، ووكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي والإدارة العامة للهندسة الريفية واستغلال المياه والجمعية التونسية لقانون البيئة Association Tunisienne du Droit de l'Environnement ، وشركة OpenIOS .
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