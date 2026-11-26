تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، يوم غد الجمعة، الدورة الرابعة من تظاهرة "المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النّسائيّة من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز" وذلك بشكل متزامن في 23 معتمدية من مختلف ولايات الجمهوريّة.ولفتت وزارة الأسرة، في بلاغ لها اليوم الخميس، الى أن هذه التظاهرة التي تشرف عليها المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بمشاركة مختلف الهياكل والمؤسسات العمومية المتدخلة في منظومة ريادة الأعمال، تستهدف النساء والفتيات الراغبات في بعث أو توسعة مشاريعهن بالمعتمديات المعنية.وأضاف البلاغ أن هذه الدورة ستمكن من تركيز فضاءات متخصصة للتواصل الميداني، وتقديم خدمات التأطير وتطوير المشاريع والتمويل والمرافقة والتسويق، بما يضمن مسارا متكاملا وموحدا لدعم باعثات المشاريع من مرحلة الفكرة إلى ما بعد الإنجاز، وتحقيق ريادة أعمال نسائية ناجحة ومستدامة، مشيرا إلى أن هذه المبادرة الوطنية كانت قد انطلقت في شهر أوت الماضي، وتتواصل على امتداد سنة كاملة لتشمل كافة معتمديات البلاد.وتلتئم المحطة الرابعة من هذه التظاهرة في كل من مقر معتمدية باب سويقة بولاية تونس، ودار الثقافة بمعتمدية رواد بولاية أريانة، والمركز المندمج للشباب والطفولة بمقرين بولاية بن عروس، ومقر معتمدية الجديدة بولاية منوبة، ودار الشباب بمعتمدية أوتيك بولاية بنزرت، ومقر بلدية الدهماني بولاية الكاف، والمدرسة الإعدادية سوق الجمعة بمعتمدية جندوبة الشمالية بولاية جندوبة، ومقر معتمدية مجاز الباب بولاية باجة، ودار الشباب بمعتمدية الكريب بولاية سليانة، ودار الشباب بمعتمدية بئر مشارقة بولاية زغوان، ومقر معتمدية قربة بولاية نابل، وكلية العلوم الاقتصادية والتصرف سوسة بمعتمدية الزاوية القصيبة الثريات بولاية سوسة.كما تحتضن هذه الدورة كل من مقر المكتبة العمومية بمعتمدية صيادة بولاية المنستير، ودار الثقافة بمعتمدية سيدي علوان بولاية المهدية، ودار الشباب بمعتمدية العامرة بولاية صفاقس، وخلية الإرشاد الفلاحي بمعتمدية نصر الله بولاية القيروان، ومقر معتمدية منزل بوزيان بولاية سيدي بوزيد، ودار الشباب بمعتمدية تالة بولاية القصرين، ومركب الطفولة بمعتمدية مارث بولاية قابس، ومركب الطفولة بمعتمدية السند بولاية قفصة، والمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بمعتمدية قبلي الشمالية بولاية قبلي، ودار الثقافة بمعتمدية سيدي مخلوف بولاية مدنين، والمكتبة العمومية بمعتمدية بني مهيرة بولاية تطاوين.