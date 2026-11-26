تخفيضات على أسعار الدواجن بالكاف وجندوبة



أعلنت وزارة التجارة وتنمية الصادرات عن إطلاق دفعة جديدة من التخفيضات الدورية بالمسالك التجارية يومي السبت 28 والأحد 29 نوفمبر 2026، تشمل عدداً من المنتجات الفلاحية الطازجة ولحوم الدواجن، وذلك في إطار مواصلة دعم التزويد وتثمين المنتوج الوطني.وتشمل التخفيضات، التي ستُعتمد بالمساحات التجارية في مختلف ولايات الجمهورية، بيع البرتقال من صنف «طمسون» بسعر، والتفاح المحلي بـ، والبطاطا بـ، إضافة إلى شرائح صدر الديك الرومي بسعر، وفق ما ورد في بلاغ الوزارة.كما تتضمن هذه الدفعة تخفيضات تتراوح قيمتها بينعلى عدد من منتجات الدواجن، تشمل الدجاج الجاهز للطبخ وصدور الدجاج وأفخاذه، وذلك بعدد من محلات بيع الدواجن بمدينتي الكاف وجندوبة.وفي الإطار ذاته، سيتم تركيز نقاط بيع مباشرة للدجاج الجاهز للطبخ بسعر، بكل من معتمدية غار الدماء اليوم الخميس 26 نوفمبر، ومعتمدية الجريصة يوم السبت 28 نوفمبر.وأكدت الوزارة، في البلاغ ذاته، تواصل تنفيذ برنامج دعم التزويد بالمواد الغذائية الأساسية، إلى جانب ضخ كميات إضافية من هذه المواد بمختلف ولايات الجمهورية.