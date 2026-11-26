وزارة التجارة تطلق دفعة جديدة من التخفيضات في أسعار المنتجات الفلاحية والدواجن نهاية الأسبوع
أعلنت وزارة التجارة وتنمية الصادرات عن إطلاق دفعة جديدة من التخفيضات الدورية بالمسالك التجارية يومي السبت 28 والأحد 29 نوفمبر 2026، تشمل عدداً من المنتجات الفلاحية الطازجة ولحوم الدواجن، وذلك في إطار مواصلة دعم التزويد وتثمين المنتوج الوطني.
وتشمل التخفيضات، التي ستُعتمد بالمساحات التجارية في مختلف ولايات الجمهورية، بيع البرتقال من صنف «طمسون» بسعر 1980 مليماً للكلغ، والتفاح المحلي بـ4500 مليم للكلغ، والبطاطا بـ2300 مليم للكلغ، إضافة إلى شرائح صدر الديك الرومي بسعر 16750 مليماً للكلغ، وفق ما ورد في بلاغ الوزارة.
تخفيضات على أسعار الدواجن بالكاف وجندوبةكما تتضمن هذه الدفعة تخفيضات تتراوح قيمتها بين 1450 و3000 مليم للكلغ على عدد من منتجات الدواجن، تشمل الدجاج الجاهز للطبخ وصدور الدجاج وأفخاذه، وذلك بعدد من محلات بيع الدواجن بمدينتي الكاف وجندوبة.
وفي الإطار ذاته، سيتم تركيز نقاط بيع مباشرة للدجاج الجاهز للطبخ بسعر 7500 مليم للدجاجة الواحدة، بكل من معتمدية غار الدماء اليوم الخميس 26 نوفمبر، ومعتمدية الجريصة يوم السبت 28 نوفمبر.
وأكدت الوزارة، في البلاغ ذاته، تواصل تنفيذ برنامج دعم التزويد بالمواد الغذائية الأساسية، إلى جانب ضخ كميات إضافية من هذه المواد بمختلف ولايات الجمهورية.
وتشمل التخفيضات، التي ستُعتمد بالمساحات التجارية في مختلف ولايات الجمهورية، بيع البرتقال من صنف «طمسون» بسعر 1980 مليماً للكلغ، والتفاح المحلي بـ4500 مليم للكلغ، والبطاطا بـ2300 مليم للكلغ، إضافة إلى شرائح صدر الديك الرومي بسعر 16750 مليماً للكلغ، وفق ما ورد في بلاغ الوزارة.
تخفيضات على أسعار الدواجن بالكاف وجندوبةكما تتضمن هذه الدفعة تخفيضات تتراوح قيمتها بين 1450 و3000 مليم للكلغ على عدد من منتجات الدواجن، تشمل الدجاج الجاهز للطبخ وصدور الدجاج وأفخاذه، وذلك بعدد من محلات بيع الدواجن بمدينتي الكاف وجندوبة.
وفي الإطار ذاته، سيتم تركيز نقاط بيع مباشرة للدجاج الجاهز للطبخ بسعر 7500 مليم للدجاجة الواحدة، بكل من معتمدية غار الدماء اليوم الخميس 26 نوفمبر، ومعتمدية الجريصة يوم السبت 28 نوفمبر.
وأكدت الوزارة، في البلاغ ذاته، تواصل تنفيذ برنامج دعم التزويد بالمواد الغذائية الأساسية، إلى جانب ضخ كميات إضافية من هذه المواد بمختلف ولايات الجمهورية.
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