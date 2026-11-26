تراجع الاعتداءات على الصحفيين خلال شهر أكتوبر (وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية)
وثقت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية التابع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تراجعا في نسق الاعتداءات على الصحفيين خلال شهر أكتوبر المنقضي ، حيث تم تسجيل 8 اعتداءات من أصل 10 اشعارات ، مقابل 13 اعتداء خلال شهر سبتمبر.
وبينت من خلال التقرير الشهري الذي تم نشره اليوم الخميس ، أن الاعتداءات طالت 34 صحفيا ، ينتمون الى 19 مؤسسة إعلامية ، من بينها 15 مؤسسة دولية و4 مؤسسات تونسية .
وتوزعت هذه المؤسسات التي تعرضت للاعتداء ، وفق ما نشره التقرير ، الى 10 قنوات تلفزية و3 مواقع الكترونية و3 اذاعات ووكالتي أنباء وصحيفة مكتوبة .
وتضمنت الاعتداءات المسجلة من قبل وحدة الرصد حالتان في كل من المنع من العمل ، والتهديد ، والتتبع العدلي ، الى جانب تسجيل حالة واحدة من العنف الجسدي وحالة واحدة أخرى من الرقابة المسبقة .
وأفاد التقرير بأن الفضاء الحقيقي سجل 7 اعتداءات ، مقابل اعتداء وحيد في الفضاء الرقمي ، مشيرا الى أن الجهات القضائية والوزارات تورطت في اعتدائين على الصحفيين ، فيما يتحمل كل من المسؤولين الرياضيين ولجان التنظيم و الأمنيين مسؤولية اعتداء وحيد لكل منهم .
ودعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين رئاسة الحكومة الى ضرورة تمكين وسائل الإعلام الدولية من بطاقات اعتمادهم الخاصة بسنة 2026 ، كما أوصت وزارة الداخلية بضرورة مراجعة الإجراءات الإدارية المتعلقة بتراخيص التصوير و الاعتماد وتعزيز الضمانات القانونية لحماية الصحفيين .
وطالبت النقابة ، ضمن نفس التقرير ، الجهات القضائية بالعمل على الافراج الفوري على الصحفيين الموقوفين على خلفية نشاطهم المهني واحترام المرسوم المنظم لحرية الصحافة والطباعة والنشر .
وبينت من خلال التقرير الشهري الذي تم نشره اليوم الخميس ، أن الاعتداءات طالت 34 صحفيا ، ينتمون الى 19 مؤسسة إعلامية ، من بينها 15 مؤسسة دولية و4 مؤسسات تونسية .
وتوزعت هذه المؤسسات التي تعرضت للاعتداء ، وفق ما نشره التقرير ، الى 10 قنوات تلفزية و3 مواقع الكترونية و3 اذاعات ووكالتي أنباء وصحيفة مكتوبة .
وتضمنت الاعتداءات المسجلة من قبل وحدة الرصد حالتان في كل من المنع من العمل ، والتهديد ، والتتبع العدلي ، الى جانب تسجيل حالة واحدة من العنف الجسدي وحالة واحدة أخرى من الرقابة المسبقة .
وأفاد التقرير بأن الفضاء الحقيقي سجل 7 اعتداءات ، مقابل اعتداء وحيد في الفضاء الرقمي ، مشيرا الى أن الجهات القضائية والوزارات تورطت في اعتدائين على الصحفيين ، فيما يتحمل كل من المسؤولين الرياضيين ولجان التنظيم و الأمنيين مسؤولية اعتداء وحيد لكل منهم .
ودعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين رئاسة الحكومة الى ضرورة تمكين وسائل الإعلام الدولية من بطاقات اعتمادهم الخاصة بسنة 2026 ، كما أوصت وزارة الداخلية بضرورة مراجعة الإجراءات الإدارية المتعلقة بتراخيص التصوير و الاعتماد وتعزيز الضمانات القانونية لحماية الصحفيين .
وطالبت النقابة ، ضمن نفس التقرير ، الجهات القضائية بالعمل على الافراج الفوري على الصحفيين الموقوفين على خلفية نشاطهم المهني واحترام المرسوم المنظم لحرية الصحافة والطباعة والنشر .
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