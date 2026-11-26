وثقت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية التابع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تراجعا في نسق الاعتداءات على الصحفيين خلال شهر أكتوبر المنقضي ، حيث تم تسجيل 8 اعتداءات من أصل 10 اشعارات ، مقابل 13 اعتداء خلال شهر سبتمبر.وبينت من خلال التقرير الشهري الذي تم نشره اليوم الخميس ، أن الاعتداءات طالت 34 صحفيا ، ينتمون الى 19 مؤسسة إعلامية ، من بينها 15 مؤسسة دولية و4 مؤسسات تونسية .وتوزعت هذه المؤسسات التي تعرضت للاعتداء ، وفق ما نشره التقرير ، الى 10 قنوات تلفزية و3 مواقع الكترونية و3 اذاعات ووكالتي أنباء وصحيفة مكتوبة .وتضمنت الاعتداءات المسجلة من قبل وحدة الرصد حالتان في كل من المنع من العمل ، والتهديد ، والتتبع العدلي ، الى جانب تسجيل حالة واحدة من العنف الجسدي وحالة واحدة أخرى من الرقابة المسبقة .وأفاد التقرير بأن الفضاء الحقيقي سجل 7 اعتداءات ، مقابل اعتداء وحيد في الفضاء الرقمي ، مشيرا الى أن الجهات القضائية والوزارات تورطت في اعتدائين على الصحفيين ، فيما يتحمل كل من المسؤولين الرياضيين ولجان التنظيم و الأمنيين مسؤولية اعتداء وحيد لكل منهم .ودعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين رئاسة الحكومة الى ضرورة تمكين وسائل الإعلام الدولية من بطاقات اعتمادهم الخاصة بسنة 2026 ، كما أوصت وزارة الداخلية بضرورة مراجعة الإجراءات الإدارية المتعلقة بتراخيص التصوير و الاعتماد وتعزيز الضمانات القانونية لحماية الصحفيين .وطالبت النقابة ، ضمن نفس التقرير ، الجهات القضائية بالعمل على الافراج الفوري على الصحفيين الموقوفين على خلفية نشاطهم المهني واحترام المرسوم المنظم لحرية الصحافة والطباعة والنشر .