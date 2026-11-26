تسلم كل من الفنانة التونسية فاطمة بن سعيدان والباحث العراقي المختص في الجماليات عقيل المهدي، جائزة صلاح القصب للإبداع المسرحي العربي في دورتها التاسعة لسنة 2026.وفي كلمة ألقتها بالمناسبة عبرت فاطمة بن سعيدان عن فخرها واعتزازها بهذه الجائزة التي اعتبرتها إضافة في مسيرتها، راجية أن تكون في مستوى هذا التكريم في أعمالها الإبداعية القادمة.وتحمل هذه الدورة دلالة خاصة باعتبارها أول دورة تنتظم بعد رحيل المسرحي العراقي صلاح القصب، صاحب المبادرة التي انطلقت منها فكرة الجائزة، والتي تأسست امتدادا لرؤيته الفنية والفلسفية القائمة على الانتصار للحياة والجمال والأمل، وفق ما جاء في بيان الأمانة العامة للجائزة الذي تمت تلاوته من قبل رياض موسى سكران ممثلا عن الأمانة العامة للجائزة.وجاء في نص البيان، أن الأمانة العامة للجائزة اختارت مواصلة تقليد منح الجائزة ضمن أيام قرطاج المسرحية، تقديرا للعلاقة التي جمعت الراحل بالمهرجان، ولما وفرته الإدارات المتعاقبة من دعم لضمان استمراريتها.وأكدت الأمانة العامة في بيانها أن الجائزة رسخت مكانتها ضمن المشهد المسرحي العربي، مستمدة حضورها من مكانة أيام قرطاج المسرحية على المستوى الدولي، والمكانة الفنية لصلاح القصب في الساحة العربية، فضلا عن القيمة الإبداعية للمسرحيين الذين سبق أن توجوا بها.وفي هذا السياق أعلن رياض موسى سكران عن استكمال ملف تسجيل الجائزة لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) والهيئة الدولية للمسرح، مشيرا بالمناسبة إلى توجه الجائزة نحو الانفتاح على المحيط المسرحي العالمي في دورتها القادمة.وتم تسليم الجائزة عقب الجلسة الختامية لفقرة "رد الجميل" ضمن منتدى أيام قرطاج المسرحية التي احتفت بتجربة صالح القصب المسرحية والأكاديمية.