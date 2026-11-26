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عجز بـ14,615 مليار دينار وحاجيات تمويل تناهز 28 ملياراً



مراجعة أحكام من قانون المالية لسنة 2026



إسقاط أربعة فصول من المشروع الحكومي



فصول إضافية تتعلق بالصناعة والسيارات وزيت الزيتون



الصيغة النهائية أمام الجلسة العامة



يستعد مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 خلال جلسة عامة مشتركة، وذلك في الصيغة التي انتهت إليها أشغال لجنتي المالية والميزانية بالمجلسين، والتي شهدت إسقاط أربعة فصول من المشروع الحكومي والمصادقة على جملة من الفصول الإضافية، إلى جانب إدخال تعديلات على عدد من الأحكام الجبائية والمالية.وشملت أبرز المسائل التي أثارت نقاشاً خلال مداولات اللجنتين الفصل 12 المتعلق بتمويل الخزينة العامة من البنك المركزي التونسي، فضلاً عن تمويل الصناديق الاجتماعية والإعفاءات الديوانية والجبائية المتعلقة بتجهيزات الطاقة الشمسية وبطاريات تخزين الكهرباء، ومدى التوفيق بين تشجيع الاستثمار وحماية الصناعة المحلية.تقدر نفقات ميزانية الدولة لسنة 2027 بـ68,895 مليار دينار، مقابل مداخيل في حدود 54,280 مليار دينار، بما يفرز عجزاً يقدر بـ14,615 مليار دينار. وتبلغ الحاجيات الجملية لتمويل الخزينة 28,122 مليار دينار.ويعتمد مشروع الميزانية أساساً على السوق الداخلية لتعبئة الموارد، إذ يقدر الاقتراض الداخلي بـ19,845 مليار دينار، أي ما يقارب 70 بالمائة من موارد الخزينة، مقابل 6,877 مليار دينار بعنوان الاقتراض الخارجي.وفي هذا الإطار، ينص الفصل 12 على الترخيص للبنك المركزي التونسي، استثناء من أحكام نظامه الأساسي، بمنح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة في حدود 9,8 مليارات دينار دون فائدة، على أن يتم سدادها على امتداد 15 سنة، منها ثلاث سنوات إمهال.وقد أثار هذا الفصل نقاشاً بشأن انعكاسات التمويل المباشر على التوازنات النقدية والتضخم، فضلاً عن مسألة تزاحم الدولة والقطاع الخاص على السيولة البنكية، والخيارات المتاحة لتعبئة موارد المالية العمومية.وكان وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، قد أكد، في رد الحكومة على النقاش العام حول مشروعي الميزان الاقتصادي وميزانية الدولة لسنة 2027، أن اللجوء إلى تسهيلات البنك المركزي يندرج ضمن الخيارات الاقتصادية للدولة القائمة على التعويل على الذات وتجنب تحمل كلفة مرتفعة للاقتراض الداخلي والخارجي.وأوضح الوزير أن تأثير هذه التسهيلات المحتمل على التضخم يظل موضوعاً محل دراسات مختلفة، مؤكداً أنها لا ترتبط بنفاذ القطاع الخاص إلى التمويل البنكي.وشدد على أن التوجه على المدى المتوسط يتمثل في تمويل ميزانية الدولة أساساً بالاعتماد على الموارد الذاتية، من خلال تعبئة الموارد الجبائية وغير الجبائية والتحكم في النفقات العمومية والعجز الأولي.كما أشار إلى أن التوجهات المالية متوسطة المدى تستهدف التحكم التدريجي في المديونية، عبر تحسين تعبئة الموارد الذاتية وترشيد النفقات العمومية، بما من شأنه أن يتيح خفض نسبة الدين العمومي إلى حدود 82 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في أفق سنة 2029.وتأتي هذه المداولات في وقت لم تدخل فيه بعض الأحكام التي أقرها قانون المالية لسنة 2026 حيز التطبيق الفعلي، أو واجهت صعوبات في التنفيذ، وهو ما أعاد عدداً منها إلى النقاش ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، سواء من خلال تنقيحها أو تأجيل تطبيقها.ومن بين هذه الأحكام، الفصل 80 من قانون المالية لسنة 2026، الذي أقر إعفاء مادة الحليب المجفف المخصصة لتغذية العجول من المعاليم الديوانية والأداء على القيمة المضافة عند التوريد. غير أن عدم التطابق بين البند التعريفي وبيان المنتوج حال، وفق وثيقة شرح الأسباب، دون منح تراخيص الانتفاع بهذا الامتياز، مما دفع إلى اقتراح تعديل الصياغة ضمن الفصل 36 من مشروع قانون المالية لسنة 2027.كما شملت المراجعات شروط الانتفاع بامتياز «السيارة لكل عائلة»، المنصوص عليه بالفصل 55 من قانون المالية لسنة 2026، حيث أعادت اللجنتان ضبط هذه الشروط ضمن فصل إضافي.وفي السياق ذاته، تقرر تأجيل تطبيق العقوبات المتعلقة بالإخلال بواجبات الفوترة الإلكترونية، المنصوص عليها بالفصل 53 من القانون ذاته، إلى غرة جانفي 2028.وصادقت اللجنتان كذلك على إجراء إضافي يقضي بتمديد آجال تسوية وضعيات صغار المقاولين المتخلدة بذمتهم غرامات تأخير بعنوان الصفقات العمومية إلى موفى سنة 2027.أسقطت لجنتا المالية والميزانية أربعة فصول من المشروع الحكومي، تتعلق بتمويل الصناديق الاجتماعية، والإعفاءات الجبائية لفائدة تجهيزات الطاقة الشمسية وبطاريات تخزين الكهرباء، فضلاً عن المعلوم الموظف على الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل البيولوجي.كان الفصل 24 يهدف إلى تعبئة موارد إضافية لفائدة حساب تنويع مصادر الضمان الاجتماعي، عبر الترفيع في عدد من المعاليم الجبائية.واقترح الفصل الترفيع في المعلوم على الاستهلاك الموظف على الجعة من 0,024 إلى 0,030 دينار للصنتلتر، وعلى الخمور من 2,4 إلى 3 دنانير للتر، وإخضاع المشروبات الكحولية لمعلوم قدره 10 دنانير عن الوحدة، إضافة إلى نسبة 100 بالمائة المطبقة حالياً.كما تضمن مقترح الترفيع في المعلوم على السفرات إلى الخارج من 60 إلى 80 ديناراً، وفي نسبة المعلوم على الألعاب والمسابقات التي تتم المشاركة فيها عبر الهاتف أو الإرساليات القصيرة من 40 إلى 60 بالمائة.وأعلن رئيس اللجنة، ماهر الكتاري، إسقاط الفصل خلال جلسة 16 نوفمبر 2026، إثر تحفظات أبداها النواب بشأن نجاعة هذه الآلية الجبائية وانعكاساتها، مع الإبقاء على إمكانية تقديم صيغ بديلة لتمويل الصناديق الاجتماعية.وفي مجال الانتقال الطاقي، رفضت اللجنة الفصل 49، الذي يهدف إلى دعم الاستثمار في تجهيزات تخزين الكهرباء والحد من تداعيات ارتفاع الاستهلاك خلال أوقات الذروة.وتخضع البطاريات حالياً للمعاليم الديوانية والأداء على القيمة المضافة بنسبة 19 بالمائة، فضلاً عن المعلوم المهني بنسبة 1 بالمائة ومعلوم المحافظة على البيئة بنسبة 7 بالمائة.وكان المشروع يقترح إعفاء هذه التجهيزات من المعاليم الديوانية والأداء على القيمة المضافة والمعلوم المهني، بهدف تخفيض كلفة تجهيزات التخزين، مع اشتراط الحصول على رأي فني من مصالح الوزارة المكلفة بالصناعة للانتفاع بالإعفاء.وشمل الرفض أيضاً الفصل 50، الذي يستهدف التشجيع على إنتاج الطاقات البديلة واستعمالها، والتحكم في كلفة إنتاج الكهرباء التي تتحملها الدولة، والحد من ذروة الاستهلاك، خاصة خلال موجات الحر.وينص الفصل على التخفيض في المعاليم الديوانية الموظفة على توريد اللاقطات الشمسية من 30 إلى 10 بالمائة، إلى جانب التخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة المطبقة عليها، والمحددة حالياً بـ19 بالمائة.وبررت اللجنتان رفض الفصلين 49 و50 بمخاوف تتعلق بانعكاسات الإعفاءات والتخفيضات المقترحة على تنافسية المصنّعين المحليين للبطاريات واللاقطات الشمسية، وعلى الإنتاج الوطني والاستثمار ومواطن الشغل.كما أسقطت اللجنتان الفصل 63، الذي كان يهدف إلى مقاومة التلوث الناتج عن المواد البلاستيكية وتشجيع استعمال الأكياس الصديقة للبيئة والقابلة للرسكلة وإعادة الاستعمال.واقترح الفصل إخضاع الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل البيولوجي ومدخلاتها لمعلوم المحافظة على البيئة بنسبة 7 بالمائة، على غرار بقية الأكياس البلاستيكية، علماً أن هذه الأكياس معفاة من المعلوم منذ قانون المالية لسنة 2018، الذي توجه عائداته إلى صندوق مقاومة التلوث.وكان النظر في هذا الفصل قد تأجل يوم 21 نوفمبر بطلب من وزارة المالية للتنسيق مع وزارة البيئة، قبل إسقاطه يوم 23 نوفمبر 2026.وأوضح رئيس اللجنة أن الصيغة المقترحة لا تنسجم مع توجه اللجنة نحو تشجيع الأكياس القابلة للتحلل البيولوجي، كما تمس باستقرار الإطار الجبائي للمؤسسات المستثمرة في هذا المجال.وفي إطار الفصول الإضافية، صادقت اللجنتان على جملة من الإجراءات الجبائية والمالية الجديدة.ومن بين هذه الإجراءات، إعفاء المدخلات والأجزاء والمكونات التي توردها مؤسسات تصنيع وتركيب السيارات، والتي لا يتوفر لها مثيل محلي، من المعاليم الديوانية، مع إخضاعها للنسبة المخفضة للأداء على القيمة المضافة، شريطة تخصيصها حصرياً للنشاط.كما أقرت اللجنتان إعفاء الجرارات الطرقية من المعاليم الديوانية عند التوريد، وتوظيف معلوم ديواني بنسبة 20 بالمائة على توريد الزيوت النباتية، باستثناء ما يورده الديوان الوطني للزيت، على أن تخصص عائداته لحساب منظومة زيت الزيتون.ومن بين الإجراءات المصادق عليها أيضاً تمكين المؤسسات والمنتجات التونسية من المشاركة في طلبات العروض العمومية المحررة بالعملة الأجنبية دون ترخيص مسبق من البنك المركزي، شريطة أن يتم الخلاص بالدينار.وتتجه الأنظار الآن إلى الجلسة العامة المشتركة لمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، التي ستتولى مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 في صيغته المعدلة من قبل لجنتي المالية والميزانية.وتتضمن الصيغة المعروضة على النواب تعديلات على أحكام جبائية قائمة، وفصولاً إضافية تتصل بالصناعة والسيارات وزيت الزيتون والصفقات العمومية، مقابل إسقاط أربعة فصول حكومية أثارت نقاشاً بشأن آثارها على الصناديق الاجتماعية والانتقال الطاقي والبيئة.