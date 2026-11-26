-في إطار الجهود الرامية إلى الترويج للسياحة البديلة، ودعم الاستثمار السياحي الجهوي، وتثمين الثروات الطبيعية والثقافية والتراثية لولاية قابس، تم تنظيم عملية تسليم معدات وتجهيزات لفائدة ثلاثة مشاريع للإقامات الريفية، وهي "دار محمود" ،و"دار غزلان"الواقعتان بمعتمدية مارث، و"كازا بالما "الواقعة بمعتمدية الحامةوتندرج هذه المبادرة في إطاردعم أصحاب المشاريع السياحية ،وتعزيز قدرات مؤسسات الإيواء السياحي البديل، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدّمة للزوار والمساهمة في ترسيخ سياحة مستدامة ،وشاملة بالجهةوستمكّن التجهيزات التي تم تسليمها المستفيدين من تحسين ظروف استغلال مؤسساتهم، والارتقاء بمستوى راحة الزوار، وتطوير خدمات سياحية تثمن الخصوصيات المحلية، ولا سيما الموروث الريفي، والتقاليد، والمنتجات المحلية، والمناظر الطبيعية، وأنماط العيش الأصيلةوتواصل ولاية قابس من خلال دعم هذه المشاريع ، تنويع عرضها السياحي ،وتشجيع بروز مبادرات جديدة تساهم في خلق مواطن الشغل، وتنشيط الاقتصاد المحلي، وتثمين المناطق الريفيةكما تعكس هذه المبادرة الأهمية التي توليها الجهة لمرافقة المستثمرين وأصحاب المشاريع السياحية، ولتطوير منتوج سياحي أصيل ومتكامل مع السياحة الشاطئية والثقافية، بما من شأنه أن يجعل من قابس وجهة مرجعية للسياحة البديلة والمستدامةوتُعدّ عملية تسليم هذه التجهيزات محطة مهمة في مسار تطوير الإقامات الريفية والترويج لها بالجهة، كما تجسّد الإرادة الرامية إلى تعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الأطراف المتدخلة، دعماً للاستثمار السياحي والترويج للوجهة السياحية قابس