أعلن مركز النهوض بالصادرات عن فتح باب التسجيل أمام المؤسسات والعلامات التجارية التونسية الناشطة في قطاع مستحضرات التجميل للمشاركة ضمن الجناح التونسي في معرض "Cosmo Perfumery & Cosmetics 2027"، الذي ينتظم من 18 إلى 20 مارس 2027 بمدينة بولونيا الإيطالية، وذلك في إطار الدورة الستين من معرض "Cosmoprof Worldwide Bologna".وأوضح المركز، في بلاغ نشره اليوم الخميس، أن المشاركة تستهدف المؤسسات الناشطة في مجالات مستحضرات التجميل الطبيعية والعضوية والمنتجات المعتمدة على المكونات المحلية والعناية بالبشرة ومنتجات النظافة وشبه الصيدلة فضلا عن مواد التجميل والعطور.ويخصص المعرض، الذي يعد أحد المكونات الرئيسية لتظاهرة "Cosmoprof Worldwide Bologna"، للعلامات التجارية للمنتجات النهائية الموجهة إلى شبكات التوزيع بما في ذلك محلات العطور والمتاجر الكبرى والصيدليات والتجارة الإلكترونية.ومن المنتظر أن تشهد دورة سنة 2027، اهتماما خاصا بالقارة الإفريقية إلى جانب اعتماد توزيع جديد لأجنحة المعرض بهدف تعزيز اللقاءات المهنية وفرص عقد الشراكات التجارية.ويوفر الجناح التونسي للمؤسسات المشاركة فضاء للعرض مجهزا وموقعا استراتيجيا فضلا عن الإحاطة اللوجستية والترويجية وإمكانية الاستفادة من برامج الربط بين المهنيين وتنظيم لقاءات أعمال مع مشترين وموزعين دوليين.ودعا المركز المؤسسات الراغبة في المشاركة إلى إيداع ملفات ترشحها عبر منصة "E-CEPEX" على الرابط https://www.e-cepex.tn/c/foires-et-salons/details/677، وذلك قبل يوم 8 ديسمبر 2026، باعتباره آخر أجل للتسجيل وتأكيد المشاركة.