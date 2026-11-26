شاركت غرفة التجارة والصناعة لتونس في أشغال المؤتمر السنوي للجمعية الأوروبية لمعاهد التكوين المهني (EVBB)، المنعقد بالعاصمة الفرنسية باريس من 18 إلى 20 نوفمبر 2026 بمشاركة أكثر من 300 شخص من 46 جنسية وذلك لمناقشة التحديات المتعلقة بالتكوين المهني وتطوير الكفاءات وتعزيز الشراكات الدولية.ومثلت هذه المشاركة فرصة لغرفة التجارة والصناعة لتونس لتعزيز علاقاتها مع شبكة الجمعية الأوروبية لمعاهد التكوين المهني، واستكشاف آفاق جديدة للتعاون إلى جانب بحث فرص المشاركة في مشاريع أوروبية ودولية مستقبليةكما شاركت الغرفة، على هامش المؤتمر في الاجتماع الختامي العابر للحدود لمشروع " "Food Routes الممول في إطار برنامج الاتحاد الأوروبي "إيراسموس+"، والذي خصص لتقييم النتائج المحققة ومتابعة الأنشطة المتبقية في إطار المشروعويهدف هذا المشروع الذي انطلق في شهر ديسمبر سنة 2023 ويتواصل على مدى ثلاث سنوات، إلى تعزيز تنمية المهارات الريادية في مجال التكوين المهني المرتبط بالسياحة الغذائية بمنطقة المغرب العربي وذلك في إطار برنامج دعم القدرات في مجال التعليم والتكوين المهني (CB-VET).ويجمع المشروع عددا من الشركاء الأوروبيين والمتوسطيين، من بينهم غرفة التجارة والصناعة لتونس إلى جانب شركاء من تونس والمغرب وألمانيا وإيطاليا واليونان بما يساهم في تبادل الخبرات وتعزيز التعاون الدولي في مجال التكوين المهني والسياحة الغذائية