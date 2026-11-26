تنظم المندوبية الجهوية للشباب والرياضة ببنزرت قافلة جهوية للإدماج الاقتصادي والاجتماعي تحت عنوان "لتكوين المهني: آلية مبتكرة ودامجة في خدمة الشباب"،وذلك ابتداء من 28 نوفمبر الجاري الى غاية 9 جانفي 2027 بالجهة ويأتي تنظيم هذه القافلة المتنقلة في إطار الإعلام ،والتوجيه ،والتعريف بفرص التكوين المهنيومن المنتظر ان تتنقل القافلة بين مختلف المناطق انطلاقا من دار الشباب منزل بورقيبة يوم 28 نوفمبر الجاري ،ودار الشباب ماطر (12ديسمبر 2026)،ودار الشباب راس الجبل ( 26ديسمبر 2026)،ودار الشباب عوسجة (9 جانفي 2027)،لتختتم القافلة في شهر جانفي المقبل بدار الشباب 15 أكتوبر ببنزرتويندرج مشروع القافلة الجهوية للإدماج الاقتصادي والاجتماعي في اطار اتفاقية البرامج المشتركة بين وزارة الشباب و الرياضة ،ووزارة التكوين المهني والتشغيل، وبدعم من المنظمة الدولية للهجرةوتعكس هذه القافلة الاستجابة للحاجة إلى تقريب خدمات الإعلام والتوجيه المهني من الشباب، وتعريفهم بمسارات التكوين المتاحة والاختصاصات المهنية الواعدة، بما يساعدهم على اختيار المسار المناسب لقدراتهم ،وتطلعاتهم المستقبليةكما يهدف المشروع إلى تعزيز ثقافة التكوين المستمر، وتثمين المهارات المهنية، وربط التكوين بمتطلبات سوق الشغل