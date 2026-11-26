بلغت نسبة تقدم أشغال مشروع حماية مدينة زغوان من الفيضانات على مستوى وادي بن حمودة 70 بالمائة، بكلفة جملية تناهز 6 ملايين دينار.وتابع والي زغوان كريم البرنجي، صباح اليوم الأربعاء، رفقة معتمد زغوان ونائبة بالمجلس المحلي، نسق تقدم أشغال هذا المشروع الذي تنجزه إدارة المياه العمرانية بوزارة التجهيز والإسكان، ويشمل تهيئة مجرى وادي بن حمودة على طول 400 متر خطي، وفق ما تم نشره على الصفحة الرسمية للولاية على منصة "فايسبوك".ويندرج هذا المشروع في إطار تعزيز البنية التحتية الوقائية وتحسين قدرة المنطقة على مجابهة مخاطر الفيضانات، بما يضمن حماية المواطنين والممتلكات.وأكد والي الجهة، بالمناسبة، أهمية المشروع باعتباره من المنشآت الوقائية ذات الأولوية لما يضطلع به من دور في حماية المدينة ومحيطها من مخاطر الفيضانات، مشددا على ضرورة استحثاث نسق الإنجاز واستكمال الأشغال في الآجال المحددة، مع الحرص على احترام المواصفات الفنية وضمان جودة الإنجاز، بما يحقق الأهداف المرجوة ويعزز سلامة المواطنين والممتلكات.