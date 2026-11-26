تم تعزيز قسم طب الأسنان للكهول بالمستشفى الجامعي الرابطة من ولاية تونس، بتجيهزات طبية وتقنية جديدة تشمل بالخصوص ثلاثة كراس لطب الأسنان وأجهزة لازالة الترسبات بالموجات فوق الصوتية اضافة الى مصابيح بلمرة ضوئية لتركيبات الكومبوزيتوتندرج هذه الاحداثات الجديدة، وفق ما تم نشره بالصفحة الرسمية للمستشفى على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" في اطار تحديث ظروف التكفل بالمرضى والارتقاء بجودة الخدمات الصحية ومزيد تحسين ظروف العمل للاطار الطبي وشبه الطبيوتُعد هذه المكتسبات الجديدة خطوة مهمة نحو تعزيز التجهيزات التقنية بالقسم وتحسين ظروف عمل الفرق العلاجية وراحة المرضى فضلا عن ضمان جودة ودقة ونجاعة أكبر للتدخلات العلاجيةوكانت وزارة الصحة، قد أعلنت في 7 نوفمبر الجاري، عن برنامج وطني لتوفير 180 وحدة أسنان حديثة للمؤسسات الصحية العمومية بكلفة تناهز 6.5 ملايين دينار بهدف دعم خدمات طب وجراحة الأسنان بالمؤسسات العمومية بما يحسن ظروف علاج المرضى وعمل الفرق الطبية وتكوين الطلبةرصد