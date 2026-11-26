تشهد كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس يوم 2 ديسمبر 2026 الإطلاق الرسمي لكرسي "ألكسو" للتّربية والعلوم والثقافة الدّامجة، وذلك في اطار ندوة علمية إحياء لليوم العالمي للأشخاص ذوي الاعاقة.وسيتم خلال هذه الندوة التي تحتضنها كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، تقديم كرسي "ألكسو" للتربية والعلوم والثقافة الدامجة، وأهدافه ورؤيته الاستشرافية من خلال مداخلات لأعضائه .وستتناول الندوة العملية في جلستها الأولى، في هذا الصدد، جملة من المواضيع على غرار " البحث العلمي والتقييم والجودة: ركائز الارتقاء بالتربية والعلوم والثقافة الدامجة" و "من الشعار الى الممارسة: تجارب ميدانية في إدماج ذوي الإعاقة بمؤسسات الشباب" و "الأرطفونيا والإدماج الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة" حلم أم واقع؟" .كما تبحث المداخلات في مجالات تتعلق بـ"دمج ذوي وذوات الإعاقة في الحياة الجامعية بين التحديات والآفاق" و "نحو فضاء عربي دامج للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية: التجربة التونسية وآفاق التعاون العربي" و "جسر بين البحث والميدان في التربية الدامجة: التكوين والمرافقة مدخلا للفعل الواثق" و "تطورات تعليم الطلبة ذوي الإعاقة في الاردن" و"من الممارسة الإكلينيكية الى الفعل: المرافقة مدخلا لتربية دامجة أكثر إنسانية".وتهتم الندوة في جلستها الثانية بموضوع مبادرات بعض مؤسسات في الدمج وانتظاراتها من كرسي "ألكسو" للتربية والعلوم والثقافة الدامجة.وسيطرح المتدخلون في هذه الجلسة جملة من المواضيع التي تتعلق بـ"الذكاء الاصطناعي من أجل تعليم دامج" من تكافؤ الفرص إلى تمكين الجميع" و"الدمج كمسار للحياة" المقاربة الصحية والشراكة بين القطاعات" و"الاسرة شريك في الادماج: برنامج وزارة الاسرة لتمكين أطفال طيف التوحد ومحيطهم العائلي" و"الاشخاص ذوي الاعاقة من الاحاة الى الدمج الاقتصادي والاجتماعي" الى جانب التطرق الى "مهام الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل لذوي وذوات الإعاقة" و"الدمج المدرسي والانساني من الطفل الى مواطن فاعل مكتمل الحقوق" .ويُعد كرسي "ألكسو" للتربية والعلوم والثقافة الدامجة، مبادرة علمية وأكاديمية أطلقتها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) ضمن شبكة الكراسي العلمية المنتسبة للمنظمة، بهدف تعزيز الإدماج الشامل في المجالات التعليمية والثقافية والعلمية بالوطن العربي.ويحتفي العالم هذه السنة باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، الموافق ليوم 3 ديسمبر من كل سنة، تحت شعار "اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (CRPD) في ذكراها العشرين: البناء على ما تحقق من تقدم، والمضي قدماً نحو المستقبل.ويولي الشعار اهتماما بما تحقق من تحسينات خلال العشرين عامًا الماضية، وما زال بحاجة إلى تغيير، ويدعو الحكومات والمجتمعات إلى إزالة الحواجز التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وجعل مجتمعاتنا أكثر سهولة في الوصول إليها وأكثر شمولًا.