أطلقت الأمم المتحدة في تونس حملة وطنية مشتركة لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات تحت شعار "مفماش علاش"، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة وفي إطار حملة "16 يوما من النشاط لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات" الممتدة من 25 نوفمبر إلى 10 ديسمبر 2026.وتهدف الحملة، وفق ما أعلنته هيئة الأمم المتحدة للمرأة في تونس، إلى مكافحة الصور النمطية المرتبطة بالعنف والتصدي لظاهرة لوم الضحايا وتعزيز مساندة الناجيات فضلا عن ترسيخ ثقافة التضامن والمسؤولية المجتمعية في مواجهة مختلف أشكال العنف.وتندرج هذه المبادرة في إطار توحيد جهود منظومة الأمم المتحدة وشركائها في تونس من أجل تعزيز الوعي بضرورة رفض العنف ضد النساء والفتيات والتصدي لمختلف الممارسات التي تساهم في تبريره أو التستر عليه.ويصادف اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، يوم 25 نوفمبر من كل سنة، وهو اليوم الذي أقرته الأمم المتحدة مناسبة عالمية للتوعية بمناهضة العنف ضد النساء والفتيات.