في إطار حوكمة قطاع النظافة والعناية بمداخل المدن و جماليتها، انعقدت بمقر ولاية سوسة جلسة عمل حول المدخل الجنوبي لمدينة سوسةوتم خلال الجلسة الاتفاق على تعهد بلدية سوسة، ووكالة حماية و تهيئة الشريط الساحلي بإعداد الدراسة الفنية لإحداث فسحة شاطئية ،وتوفير الاعتمادات اللازمة في الغرضكما تم الاتفاق على تعهد البلدية بالانطلاق في إزالة الإخلالات ،والقيام بمختلف عمليات النظافة من الكنس اليدوي،ورفع الفواضل ،والتشذيب ،والتشوير، والتشجير بالمدخل الجنوبي لمدينة سوسةوتعهدت الشركة الوطنية للسكك الحديدية بتنظيف مقطع السكة الحديدية ،و صيانة وإعادة طلاء السياج بالحوزة العقارية للسكةوتم التأكيد على بلدية سوسة لإلزام المؤسسات المنتصبة بالمنطقة للعناية بالواجهات الأمامية، واتخاذ الإجراءات اللازمة في الغرضوأفاد والي الجهة، سفيان التنفوري بأن السلطة الجهوية دعت كافة بلديات الجهة إلى العناية بمداخل المدن بهدف تحسين المشهد الحضري، والعناية بالبيئة ،وإزالة كل المظاهر المخلة بذلك