أمضى المعهد العالي للفنون متعددة الوسائط بمنوبة والتحالف التونسي للمصممين، يوم الثلاثاء المنقضي، اتفاقية شراكة ترمي إلى تعزيز التعاون بين التكوين الأكاديمي والمحيط المهني وتطوير مجالات العمل المشترك وتثمين الكفاءات والمواهب في مجال التصميموتهدف هذه الاتفاقية إلى إرساء جسور التواصل بين مؤسسات التكوين والمهنيين في قطاع التصميم وتشجيع التعاون وتبادل الخبرات بما يساهم في تطوير مهارات الطلبة وتعزيز فرص اندماجهم في الحياة المهنية فضلاعن تثمين الطاقات الإبداعية ودعم الكفاءات في هذا المجال.وتندرج هذه المبادرة في إطار تعزيز انفتاح المؤسسات الجامعية على محيطها المهني وتكريس الشراكة بين مؤسسات التكوين والهياكل المهنية بما يدعم تطوير قطاع التصميم في تونس