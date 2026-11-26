البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنام مباريات الجولة السابعة عشرة
تدور مباريات الجولة السابعة عشرة من منافسات المرحلة الأولى للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة أيام الجمعة 27 والسبت 28 والأحد 29 نوفمبر 2026، وفق البرنامج التالي:
الجمعة 27 نوفمبر 2026قاعة حمام سوسة – الساعة 18:00
النجم الساحلي – شبيبة القيروان
السبت 28 نوفمبر 2026قاعة القرجاني – الساعة 15:00
النادي الإفريقي – النادي الرياضي بحمام سوسة
قاعة قرمبالية – الساعة 18:00
الدالية الرياضية بقرمبالية – الاتحاد المنستيري
قاعة دار شعبان – الساعة 15:00
الملعب النابلي – اتحاد الأنصار
قاعة البجاوي بصفاقس – الساعة 17:00
النادي الصفاقسي – نجم حلق الوادي
الأحد 29 نوفمبر 2026قاعة بوهيمة برادس – الساعة 18:00
النجم الرادسي – شبيبة المنازه
الجمعة 27 نوفمبر 2026قاعة حمام سوسة – الساعة 18:00
النجم الساحلي – شبيبة القيروان
السبت 28 نوفمبر 2026قاعة القرجاني – الساعة 15:00
النادي الإفريقي – النادي الرياضي بحمام سوسة
قاعة قرمبالية – الساعة 18:00
الدالية الرياضية بقرمبالية – الاتحاد المنستيري
قاعة دار شعبان – الساعة 15:00
الملعب النابلي – اتحاد الأنصار
قاعة البجاوي بصفاقس – الساعة 17:00
النادي الصفاقسي – نجم حلق الوادي
الأحد 29 نوفمبر 2026قاعة بوهيمة برادس – الساعة 18:00
النجم الرادسي – شبيبة المنازه
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