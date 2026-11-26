الجمعة 27 نوفمبر 2026



السبت 28 نوفمبر 2026



الأحد 29 نوفمبر 2026



تدور مباريات الجولة السابعة عشرة من منافسات المرحلة الأولى للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة أيام الجمعة 27 والسبت 28 والأحد 29 نوفمبر 2026، وفق البرنامج التالي:النجم الساحلي – شبيبة القيروانالنادي الإفريقي – النادي الرياضي بحمام سوسةالدالية الرياضية بقرمبالية – الاتحاد المنستيريالملعب النابلي – اتحاد الأنصارالنادي الصفاقسي – نجم حلق الواديالنجم الرادسي – شبيبة المنازه