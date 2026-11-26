أسفرت الحملات التي نفذتها وحدات الشرطة البلدية يوم أمس الاربعاء عن إنجاز 80 عملية حجز و455 عملية إزالة فورية لنقاط انتصاب عشوائية، وفق ما أفادت به وزارة الداخلية في بلاغ نشرته اليوم الخميس على موقعها الرسمي.كما أسفرت هذه الحملات في مجال الأمن العام عن تحرير 45 محضرا عدليا وتقديم 14 شخصا مفتش عنهم لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة، فضلا عن حجز 42 آلة وزن و 6 دراجات نارية و سيارتين غير مستوفيتين لوثائقها القانونية.وفي المجال الصحي، تم تحرير 192 محضرا اقتصاديا و194 مخالفة صحية.