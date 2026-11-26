التجربة المصرية: الرقمنة رهان استراتيجي



أهمية وضع استراتيجية ودعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتثمين التراث



مثّلت رهانات توظيف التكنولوجيا الحديثة في تطوير المتاحف وحماية التراث محور جلسة حوارية انتظمت مساء الجمعة بعنوان "المتاحف والرقمي: الرهانات والتحولات"، وذلك في إطار اليوم الافتتاحي للدورة الأولى من المؤتمر الدولي للإبداع الرقمي والعلوم الإنسانية، الذي تتواصل فعالياته على مدى ثلاثة أيام بمدينة ياسمين الحمامات.وشارك في هذه الجلسة كل من المديرة العامة للتكوين في المتحف المصري وعضو المجلس التنفيذي للمجلس الدولي للمتاحف (الإيكوم) ومستشارته في شمال إفريقيا فاطمة أحمد سليمان، والكاتب والفنان علي اللواتي، والمختصة في التراث والمتاحف والوساطة الثقافية سمية غرس الله، وصاحب مؤسسة متخصصة في التكنولوجيات الثقافية وتقنيات الواقع الافتراضي والمعزز لتثمين التراث في تونس محمد علي الميداني. وأدار اللقاء الخبير في التراث والمتاحف ومدير البحوث التاريخية والأثرية سابقا بالمعهد الوطني للتراث الحبيب بن يونس.واستهلت الجلسة بتقديم التجربة المصرية، إذ استعرضت فاطمة أحمد سليمان تجربة المتحف المصري الجديد، مؤكدة أن اعتماد الرقمنة شكّل رهانا كبيرا لمواكبة التغير الحاصل في طبيعة الزوار والطفرة العالمية في إنشاء المتاحف.وأوضحت أن التكنولوجيا الرقمية تُوظف لتعزيز التعلم واللعب لدى الأطفال و"ذوي الهمم"، وتسهيل إدماجهم في المجتمع فضلا عن تعريفهم بثراء الحضارة المصرية، إلى جانب دورها في تحليل سلوكيات الزوار وتحديد الصعوبات التي تعترضهم ورصد انتظاراتهم.وأضافت سليمان أن الرقمنة تهدف أيضاً إلى تأمين القطع الأثرية وحماية التراث من السرقة، وتساهم في استقطاب فئات جديدة عبر الترويج الرقمي (عبر الشبكات الاجتمعية)، وتنسيق السرد المتحفي بين القاعات باستخدام التقنيات الغامرة التي تدمج العالم الرقمي بالتجربة الحسية، على غرار الواقع الافتراضي (VR) والواقع المعزز (AR) والواقع المختلط (MR). . كما بيّنت أن الرقمنة أحيت التراث المصري القديم وربطت بين شقيه المادي وغير المادي، وأتاحت زيارات افتراضية لمواقع وعرة يصعب الوصول إليها، مستشهدة بمبادرة "عيون مصر حول العالم" التي تربط القطع الأثرية داخل مصر بنظيراتها المعروضة في المتاحف العالمية.وشددت المسؤولة المصرية على أهمية الحجز الإلكتروني عن بُعد، مشيرة إلى أنه مكّن من استقبال 18 ألف زائر يوم افتتاح المتحف المصري الكبير بسلاسة كبيرة، متفادين بذلك الازدحام أمام الشبابيك، مع تأكيدها على الدور المحوري لأمين المتحف في تحديد المعطيات القابلة للرقمنة وضمان احترام المعايير الدولية.من جهتها، تناولت الباحثة التونسية في الوساطة الثقافية سمية غرس الله مزايا الرقمنة، وعرجت على تعثر عدد من مشاريع الرقمنة في تونس بسبب إشكاليات تتعلق بحقوق المؤلف، إلى جانب تحديات أخرى تتعلق بالصيانة والكلفة المالية وصعوبة توفر الكفاءات المختصة.ولاحظت غرس الله أن الرقمنة في المتاحف التونسية ظلت "مناسباتية" وتقتصر غالبا على مناسبات مثل شهر التراث، مرجعة ذلك إلى غياب سياسات ثقافية واضحة تتعلق بالقطاع المتحفي.واعتبرت أن الرقمنة وحدها لا تكفي لاستقطاب الزوار ما لم تندرج ضمن استراتيجية متكاملة، محذرة في الوقت ذاته من أن المبادرات الفردية لبعض الشباب تفتقر أحيانا إلى الصرامة العلمية، مما قد يضر بالتراث بدل تثمينه.وفي السياق ذاته، أكد الكاتب والفنان علي اللواتي أن الرقمنة تمثل مشروعا متكاملا غايته الأساسية إنتاج المعرفة، مشددا على أنها تظل "وسيلة وليست غاية في حد ذاتها"، ودعا إلى تكثيف الجهود لتشجيع المواطنين والسياح على الإقبال على المتاحف.وفي مداخلة تناولت مقاربة القطاع الخاص للمسألة، أبرز محمد علي الميداني أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال التكنولوجيات الثقافية، موضحاً أنها لا تساهم فقط في تثمين التراث، بل تخلق أيضاً مواطن شغل جديدة.واعتبر الميداني، وهو صاحب مؤسسة خاصة تهتم بالقطاع الإبداعي والثقافي وتوظف التكنولوجيا لخدمة الثقافة والتراث، أن التراث ملك مشترك للجميع، داعيا إلى فسح مجال أوسع للمؤسسات الخاصة لتجريب أساليب مبتكرة تتجاوز الطرق التقليدية في الترويج للمتاحف بأقل تكلفة. وأعرب عن أسفه لمغادرة بعض الزوار للمتاحف وهم منبهرون بجمالية المعروضات دون فهم خلفياتها التاريخية لغياب المعطيات الرقمية المرافقة، واصفاً ذلك بـ"الفرص التعليمية المهدورة".وفي ختام الجلسة شدد الخبير المختص في التراث والمتاحف الحبيب بن يونس على ضرورة تأهيل القائمين على المتاحف والباحثين والإطارات، وتوفير التجهيزات التقنية اللازمة، منوها بثراء التراث التونسي المادي واللامادي المسجل على لائحة التراث العالمي لليونسكو، فضلاً عن العناصر الأخرى الجديرة بالتسجيل.وأكد بن يونس أن رقمنة التراث يجب أن تتجاوز مجرد إعداد بطاقات جرد تقنية، إلى الحفاظ على "روح القطعة الأثرية"، مشيراً إلى أن التوثيق الرقمي يمثل وسيلة هامة لإعادة اكتشاف التراث وحمايته من التقليد، خاصة في ظل غزو الصناعات التقليدية المقلدة للأسواق، وهو ما يشكل تهديدا جديا للموروث الثقافي.