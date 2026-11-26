تم يوم الأربعاء، إمضاء اتفاقية تعاون وشراكة بين مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية وجمعية أولياء وأصدقاء المعاقين التونسيين فرع رادس، وذلك في إطار دعم مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة المدنية وتعزيز حضورهم وتمثيليتهم في مواقع صنع القرار.وتهدف هذه الشراكة، وفق بلاغ للمرصد، إلى تطوير قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات القيادة والمناصرة، وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في الشأن العام، إلى جانب العمل على إعداد قيادات شابة قادرة على الإسهام في الحياة المدنية والمشاركة في مسارات صنع القرار.كما تتضمن الاتفاقية جملة من مجالات التعاون، من أبرزها تنظيم برامج تكوين قيادي لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم إعداد قيادات شابة، فضلا عن إنجاز دراسات واستبيانات وتقارير تحليلية ترصد واقع مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة العامة وتسلّط الضوء على التحديات التي تحول دون تعزيز تمثيليتهم.ومن المنتظر أن تساهم هذه الشراكة في تعزيز التنسيق بين الطرفين وتطوير المبادرات الرامية إلى تكريس حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوسيع فرص مشاركتهم في الحياة المدنية والسياسية، بما يدعم مبادئ المواطنة والمساواة وتكافؤ الفرص.وتمتد هذه الاتفاقية على مدى ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وتندرج ضمن أهداف مشروع "مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة العامة ومعالجة محدودية تمثيليتهم في مواقع صنع القرار".وقد أمضى الاتفاقية عن مرصد شاهد عضو الهيئة المديرة نور الدين لوصيف، نيابة عن رئيس المرصد رشدي بوعزيز، فيما مثل الجمعية رئيسها وكاتب عام مكتبها الوطني سعيد الحجاجي.