أفادت اللجنة الوطنية المستقلة لاسناد البطاقة الوطنية للصحفي المحترف بأنه تم إسناد 1626 بطاقة صحفي محترف بعنوان سنتي 2025 و2026 و 17 بطاقة شرفية من مجموع 1700 مطلبا ، وذلك وفق التقرير الذي نشرته اللجنة اليوم الخميس على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك".وبينت اللجنة أن مجمل البطاقات المهنية أبرزت تفوقا للإناث بنسة 54 بالمائة مقابل 46 بالمائة للذكور ، كما تمتع 1209 صحفيين بالبطاقة من المؤسسات الإعلامية ، مقابل 417 صحفيا من المستقلين ، منهم 28 صحفيا ومصورا معتمدا لدى مؤسسات إعلامية أجنبية و389 صحفيا يعملون للحساب الخاص.وأكدت إحصائيات التقرير أن الإعلام العمومي احتل صدارة المتحصلين على بطاقة الصحفي المحترف ب510 بطاقات، تتوزع بين 122 بطاقة لوكالة تونس افريقيا للانباء و 209 بطاقات للتلفزة الوطنية ، و179 للإذاعة التونسية .كما تمتع 168 صحفيا من الإذاعات الجهوية بالحصول على البطاقة، والصحافة المكتوبة ب156 بطاقة منها 132 للصحف اليومية ، و19 للصحف الأسبوعية، وبالنسبة للمواقع الإلكترونية أسندت اللجنة 155 بطاقة احتراف، و152 للاذاعات الخاصة ، و68 بطاقة للقنوات التلفزية الخاصة.وأوضحت اللجنة في تقريرها أنها اجتمعت 7 مرات خلال الفترة الممتدة من ديسمبر 2024 الى غاية ماي 2026 نظرت في مجموع المطالب المقدمة بخصوص بطاقة الصحفي المحترف، مشيرا إلى أن اللجنة أعدت مشروع منصة رقمية لإيداع و معالجة ومتابعة مطالب بطاقة الصحفي المحترف، وأحالته إلى رئاسة الحكومة ووزارة تكنولوجيا الاتصال.