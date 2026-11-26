تم انتخاب تونس لعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية للفترة النيابية 2027-2029، وذلك خلال أشغال الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الدول الأطراف للمنظمة المنعقدة بلاهاي من 23 إلى 27 نوفمبر 2026.وقد تم انتخاب تونس، في إطار المقاعد المخصصة للمجموعة الافريقية في هذه المنظمة، وفق بلاغ ورد على الصفحة الرسمية لسفارة تونس بهولاندا على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، اليوم الاربعاء.وتجدر الإشارة إلى أن المؤتمر ينتخب سنويا أعضاء المجلس التنفيذي البالع عددهم 41 لفترة نيابية تبلغ سنتين. ويجسد هذا الانتخاب، وفق بلاغ السفارة، التأكيد على رصيد الثقة والاحترام الذي تحظى به تونس على الصعيد الدولي وإسهامها الفاعل في دعم عمل المنظمة.وقد ألقى سفير تونس بلاهاي والمندوب الدائم لتونس لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بهذه المناسبة، بيان الوفد التونسي، جدد خلاله التزام بلادنا الثابت بأهداف ومبادئ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وعالميتها فضلا عن تمسك تونس بتعزيز العمل متعدد الأطراف.وتنعقد الدورة الحادية والثلاثون لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية (CSP-31) في مدينة لاهاي الهولندية خلال الفترة من 23 إلى 27 نوفمبر 2026.ويترأس أعمال هذه الدورة الممثل الدائم لكندا لدى المنظمة، بمشاركة أكثر من 600 مندوب عن الدول الأعضاء البالغ عددها 193 دولة إلى جانب منظمات دولية ومجتمع مدني.ويناقش المؤتمر حالة الامتثال لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وسبل التصدي للتهديدات المتجددة لاستخدام المواد الكيميائية السامة في النزاعات أو من قبل جهات غير حكومية.وقد أسفرت الانتخابات التي جرت يوم الثلاثاء 24 نوفمبر عن فوز الأردن بمقعد في المجلس التنفيذي للفترة 2027-2029 . كما انتُخبت كل من تونس والمغرب وأنغولا والكاميرون وتنزانيا لتمثيل القارة الأفريقية، في حين فقد السودان مقعده في المجلس.