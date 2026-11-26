تكريسا لمبدأ القرب من المواطن، وتنفيذا للسياسة العامة للدولة ، أشرف والي تطاوين، أمير القابسي بمقر المجمع النسائي الفلاحي الواحة على اجتماع عام بمتساكني منطقة تلالت من معتمدية تطاوين الشماليةومثّل هذا الاجتماع فرصة للاستماع إلى مشاغل متساكني المنطقة ،والنظر في مطالبهم ومقترحاتهم والتي تمحورت أساسا حول إشكاليات مرتبطة بتحسين خدمات عدد من المرافق العموميةوتعلقت المطالب بالخصوص،بتعهّد وصيانة المسالك الفلاحية، والطرقات ،الى جانب التطرق لملف مشروع الطريق الحزامية الغربية لمدينة تطاوين،وحماية منطقة تلالت من الفيضاناتكما تم النظر في الإجراءات الكفيلة بتحسين التزوّد بالماء الصالح للشرب،والموارد المتاحة للاستغلال ،ومدّ الشبكات،وتركيب عدادات التزوّد بالتيار الكهربائي، نظرا لضعف الجهد الكهربائي ببعض المناطقوعن العمل البلدي، تمّ تناول نقاط في علاقة بتعهّد الواحة بالعناية والنظافة، حيث تمّ الإذن بتنظيم حملة نظافة استثنائية ،إلى جانب التعهّد بتوفير حاويات ،وتركيز نقاط ضوئية لتوسيع شبكة الإنارة العمومية ،وتنظيم حملة تشجير بمدخل تلالت بالتنسيق بين مختلف المصالح المتداخلة ،وبمشاركة مكوّنات المجتمع المدنيوتم أيضا، الإذن للجهات المعنية بالانطلاق في إنجاز الدراسات الضرورية لإحداث منطقة سقوية بالمنطقة بمبادرة من السلط الجهوية علاوة على التطرق الى طلب كهربة عدد من الآبار بالطاقة الشمسيةوتداول الحضور في جانب اخر، بخصوص المقترحات الهادفة للربط بين تلالت والمناطق المجاورة، حيث أعرب والي تطاوين عن الاستعداد، ضمن جلسات اللجنة الجهوية الاستشارية للنقل، للترخيص لكلّ شخص مستوفي الشروط في الحصول على ترخيص النقل عمومي غير المنتظم للأشخاص بكامل مرجع النظر سعيا لتوفير تغطية شاملة لكلّ الخطوط المطلوبة بالجهةأما بخصوص النقل العمومي، فقد تمّ النظر في ضمان استمرارية نشاط خط تلالت-تطاوين يوميا دون اقتصاره على الأيام المخصّصة للنقل المدرسي