عقد المجلس المحلي صفاقس الجنوبية بمقر المجلس جلسة عمل بحضور ممثلين عن المندوبية الجهوية للشباب والرياضة، والإدارة الجهوية لأملاك الدولة، وبلديات قرمدة والعين والعوابد الخزانات، وذلك لمتابعة المشاريع الحالية والمقترحة بقطاع الشباب والرياضة، والوقوف على أبرز الإشكاليات التي تعطل إنجاز بعضهاوتم خلال الجلسة ،التطرق إلى مشروع إعادة تهيئة دار الشباب بالعين، حيث أكد ممثل البلدية أن نسبة تقدم الأشغال بلغت حوالي 60بالمائة، بكلفة جملية تقديرية ناهزت 240 ألف ديناركما تم التطرق إلى القسط الثاني المتعلق بإعادة تهيئة الملعب، والذي لا يزال في مرحلة إعداد الدراسات، مع رصد اعتمادات تقدر بـ200 ألف ديناركما تناول الحضور ملف إحداث المركب الشبابي والرياضي بالعوابد، على الأرض الكائنة ب"حوازة السنوسي"، والراجعة بالنظر إلى أملاك الدولة، وذلك في إطار مقتضيات القانون الأساسي للمجالس المحلية المتعلق بإحالة أملاك المجالس الجهوية إلى أملاك الدولةوتعرض المجلس أيضا، الى وضعية دار الشباب بقرمدة،حيث أوضح ممثل المندوبية أن تعطل الأشغال يعود إلى إشكال يتعلق بالكهرباء دون تقديم آجال واضحة لاستكمال الأشغال ،وإعادة فتح المؤسسة أمام الشبابوأكد أعضاء المجلس في سياق متصل، على ضرورة التسريع باستكمال مشروع إعادة تهيئة أرضية القاعة الرياضية بقرمدة، الذي توقفت أشغاله منذ أكثر من ستة أشهر، حتى يتسنى للفرق الرياضية والجمعيات، وخاصة جمعية الاتحاد الرياضي بقرمدة إجراء التدريبات وممارسة أنشطتهاوفي جانب اخر، تم التطرق إلى مقترح إحداث نادي شباب ريفي بعمادة الخزاناتوفي ختام الجلسة، أكد نواب المجلس المحلي صفاقس الجنوبية أن العمل المشترك والتنسيق المستمر بين مختلف مؤسسات الدولة وهياكلها، في إطار وحدة الدولة وتكامل أدوارها، يمثلان أساساً لدفع التنمية المحلية ،وتحسين البنية التحتية الشبابية والرياضية، والاستجابة لتطلعات الشباب ،وتحقيق مطالب الأهالي بكامل مناطق المعتمدية