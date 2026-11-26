خصصت جلسة عمل انعقدت ظهر اليوم الأربعاء، بإشراف المكلفة بتسيير بلدية تونس سماح دلدول، للنظر في التصورات الأولية لمشروع إعادة تهيئة شارع الحبيب بورقيبة باعتباره الشريان الرئيسي للعاصمة وواجهتها الحضارية.وتم خلال هذه الجلسة، التي حضرها ممثلو مكتب الدراسات وإدارة الطرقات بمختلف مصالحها، تدارس التصورات والمقترحات المتعلقة بمختلف مكونات المشروع وخاصة تجديد وتهيئة الأرصفة والفضاءات المحيطة والعناية بالمساحات الخضراء والتشجير وتحسين التنوير العمومي، إلى جانب تطوير التجهيزات والمكونات الجمالية للشارع.كما شملت المقترحات، وفق بلاغ لبلدية تونس تم نشره على صفحتها الرسمية على منصة "فايسبوك"، سبل تنظيم الفضاء وتحسين ظروف تنقل المترجلين ومستعملي الطريق.وأكد المشاركون أهمية اعتماد رؤية متكاملة في إعادة التهيئة، تراعي الخصوصية المعمارية والتاريخية للشارع ومكانته الرمزية وتساهم في إبراز صورته الحضارية وتوفير فضاء عمومي أكثر جاذبية وراحة يليق بمكانة العاصمة وتطلعات متساكنيها وزائريها.