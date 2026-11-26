مثلت مشاركة سفارة تونس ببراغ في البازار الدبلوماسي الخيري، الذي احتضنته العاصمة التشيكية براغ خلال شهر نوفمبر الجاري، مناسبة للتعريف بتونس والترويج للمنتوجات الوطنية المتنوعة وإبراز ثرائها الثقافي والحضاري، وذلك من خلال جناح تونسي ضم عددا من المنتجات الغذائية ومنتوجات الصناعات التقليدية.وانتظمت هذه التظاهرة، وفق ما تم نشره الاربعاء على المنصة الاعلامية والاتصالية التابعة لوزارة الشؤون الخاجية والهجرة والتونسيين بالخارج، بمشاركة 37 دولة، برعاية قرينة الرئيس التشيكي " إيفا بافلوفا" .وحظي الجناح التونسي بزيارة الأولى التشيكية، حيث تم تقديم عرض حول ابرز مكونات الجناح وخاصة زيت الزيتون التونسي الذي يتميز بجودته العالية وتنوع أصنافه المحلية، إلى جانب التعريف بعدد من منتوجات الصناعات التقليدية ومكونات المطبخ التونسي.