في مبادرة إنسانية تُعيد النور إلى العيون، استفاد 20 مواطنا من ولاية زغوان بعمليات جراحية مجانية بالمستشفى الجهوي بزغوان لإزالة الماء الأبيض ،وتركيب العدسات، حيث تم اختيارهم وفق حاجتهم الصحية الملحّة ،وظروفهم الاجتماعيةونظّمت شبكة غصن الزيتون للجمعيات التنموية بصفاقس هذه المبادرة التضامنية بالتنسيق مع ولاية زغوان ،والإدارة الجهوية للصحة ،والمستشفى الجهوي بالجهة لتخفيف معاناة المرضى ،والارتقاء بجودة حياتهم​يشار الى ان المستشفى الجهوي بزغوان يشهد أشغال توسعة وتهيئة ،حيث فاقت نسبة الإنجاز 80 بالمائةويهدف المشروع إلى تطوير خدمات طب الاختصاص وتركيز أقسام جامعية، بما يسهم في الارتقاء بالمستشفى الجهوي بزغوان إلى مصاف المستشفيات الجامعية، وتعزيز دوره في تقديم الخدمات الصحية المتخصصة ،وتقريبها من المواطنين