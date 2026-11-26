شارك الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، أمس الثلاثاء، في فعاليات المؤتمر العربي الإفريقي الثاني المنعقد تحت شعار "الأمن الغذائي والحد من هدر الطعام" بقمرت بتنظيم من جمعية بنك الطعام التونسي ومنظمة المرأة العربية والإفريقية المتخصصة.وخلال مداخلتها في الجلسة الأولى حول الأمن الغذائي في الوطن العربي، أكدت زهرة النفاف عضو المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد المكلفة بالمرأة الفلاحة، أهمية دعم الإنتاج المحلي وحسن التصرف في الموارد الطبيعية في ظل التحديات المناخية وارتفاع كلفة الإنتاج وتزايد الضغوط على المنظومات الغذائية، وفق بلاغ لاتحاد الفلاحة نشره اليوم الاربعاء.كما أشارت إلى الدور الأساسي للمرأة الفلاحة في تحقيق الأمن الغذائي مشددة على ضرورة تعزيز نفاذها إلى التمويل والأراضي ووسائل الإنتاج وتطوير فرص تكوينها وإحاطتها ودعم مبادراتها في تثمين المنتجات الفلاحية وتسويقها إلى جانب تعزيز حضورها في الهياكل المهنية ومواقع القرار.وتطرقت كذلك إلى أهمية الحد من الفقدان والهدر الغذائي من خلال تطوير منظومات الخزن والتبريد والنقل وتحسين مسالك التوزيع بما يساهم في المحافظة على الموارد وتحسين مداخيل الفلاحين.وقد نظمت جمعية بنك الطعام التونسي ومنظمة المرأة العربية والإفريقية المتخصصة، يومي 24 و25 نوفمبر 2026 بقمرت، الضاحية الشمالية لتونس العاصمة، المؤتمر العربي الإفريقي الثاني للأمن الغذائي والحد من إهدار الطعام، بمشاركة جامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو" وشبكة بنوك الطعام الإقليمية الى جنب ممثلين عن وزارات وشخصيات عربية وإفريقية وكذلك المجتمع المدني.ويهدف المؤتمر، الذي يجمع حوالي 200 مشارك، إلى بحث حلول مستدامة لتعزيز الامن الغذائة والحد من هدر الطعام ودعم التنمية المستدامة فضلا عن تعزيز التعاون العربي الإفريقي لتحقيق الأمن الغذائي.ومن بين أهم المحاور التي ناقشها المؤتمر "الأمن الغذائي والتنمية المستدامة" و"الحد من هدر وفقدان الطعام" و"الزراعة المستدامة والابتكار الزراعي" و"تمكين المرأة والشباب في القطاع الزراعي" و"الاستثمار والشركات من اجل مستقبل غذائي آمن".