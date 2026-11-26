أوصى وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، صلاح الزواري، باعتماد مقاربة تشاركية تشمل جميع المتدخلين من القطاعين العام والخاص ووضع رؤية واضحة وآليات عملية قابلة للتنفيذ تراعي خصوصيات الجهات، إلى جانب تطوير آليات تمويل السكن الاجتماعي والمتوسط بما يضمن الحق في السكن اللائق لجميع المواطنين.ودعا الوزير، خلال إشرافه يوم الأربعاء على الاجتماع الأول للجنة قيادة مراجعة الاستراتيجية الوطنية للسكن، إلى توجيه الاستثمار العمومي والخاص نحو الحد من البناء العشوائي وتحسين جودة الإطار المبني، مع الأخذ بعين الاعتبار متطلبات التحولات المناخية والعمرانية والتنمية المستدامة واحترام الروزنامة المضبوطة لإنجاز مختلف مراحل المراجعة وتكثيف التنسيق بين جميع الأطراف المتدخلة، وفق بلاغ للوزارة.وخصصت جلسة العمل لمتابعة تقدم إنجاز الدراسة التي يجري إعدادها بالتعاون مع المكتب الفرعي لمنطقة المغرب العربي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.وتم خلال هذا اللقاء التداول حول ما تم إنجازه ضمن المرحلة الأولى من الدراسة والمتعلقة بتشخيص الوضع الحالي للقطاع وتقييم خطة العمل السابقة، من خلال الوقوف على العوامل والمعوقات التي حالت دون تنفيذها أو تسببت في تأخير ذلك.كما تم التطرق إلى منهجية المرحلة الثانية، المتعلقة بوضع الرؤية والمحاور الاستراتيجية وتحيين خطة العمل، من خلال تحديد الجهات الفاعلة ومصادر التمويل والشراكات الممكنة والأطر الزمنية للتنفيذ.وفي هذا الإطار، تم اقتراح أن تتضمن خطة العمل عددا من أوراق العمل التي سيتم تنفيذها من قبل الفاعلين العموميين، وهو ما سيسمح بتحديد الإجراءات ذات الأولوية وسريعة التنفيذ، ثم متابعة تنفيذها.وحضر هذه الجلسة المديرة العامة للإسكان والرئيسة المديرة العامة لوكالة التهذيب والتجديد العمراني والرئيس المدير العام للوكالة العقارية للسكنى والمديرون العامون لفروع الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية بالشمال والوسط والجنوب والمدير العام المساعد للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية، فضلا عن أعضاء لجنة القيادة الممثلين لمختلف الهياكل الإدارية ذات الصلة وثلة من إطارات الوزارة.