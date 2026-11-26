بلغت الكلفة الجملية للفضاء الاقتصادي والخدماتي بنبرمن ولاية الكاف 1.2 مليون دينار،وبلغت نسبة الإنجاز 100 بالمائةويهدف هذا المشروع إلى توفير فضاء اقتصادي وخدماتي مغطّى يحتوي على 22 محلا تتوفر فيه جميع المرافق، وجاهز للاستغلال ،وذلك لتشجيع الراغبين في بعث مشاريع خاصة بالمنطقة ،وخلق مواطن شغل جديدةوتم معاينة هذا المشروع من قبل فريق المندوبية العامة للتنمية الجهوية الذي اطلع خلال زيارة عمل للجهة على نسب تقدم إنجاز جملة من المشاريع الممولة من قبل برنامج التنمية المندمجةكما عاين المدير العام للمندوبية العامة للتنمية الجهوية ، مختار العرضاوي مشروع تهيئة ،وتعبيد ،وتصريف المياه المستعملة بأنهج الشيخ العياشي بنبروتتمثل مكونات المشروع في تهيئة وتعبيد الأنهج بالخرسانة الإسمنية على طول 1 كلم، وربط المتساكنين بشبكة تصريف المياه المستعملة ،وتوسعة المنشأة المائية على مستوى الطريق المحلية عدد 721 بكلفة إجمالية تقدر بــ 988 أ د ،حيث بلغت نسبة الإنجاز حوالي 85 بالمائةكما شملت الزيارة معتمدية الطويرف، حيث تمت معاينة انتهاء مشروع بناية مركز تجميع الحليب بالطويرف بكلفة 433 أ.د ،وتم تركيز التجهيزات من قبل المتسوّغ ليدخل حيز الاستغلال في أقرب الآجالوتم الإطلاع على مشروع تهيئة وتعبيد الطرقات وتصرف المياه المستعملة ومياه الأمطار والتنوير العمومي بمدينة الطويرف بكلفة 2.3 م.د، حيث بلغت نسبة الإنجاز 55 بالمائةوعاين الفريق أيضا، موقع مشروع تهيئة وتأهيل سوق الدّواب بالطويرف على مساحة 3219 متر مربع ،وكلفة تقدر بحوالي 1 م.دوتتمثل الأشغال المبرمجة في إعادة بناء السور، وتهيئة وتعبيد الأرضية بالخرسانة الإسمنتية ،وتدعيم الإنارة العمومية وإحداث دورة مياهكما شملت جملة المعاينات الاطلاع على تقدم إنجاز الأمثلة الهندسية لمشروع تهيئة الفضاء الترفيهي المحاذي للمعلم الأثري القصبة على مستوى وادي بن صميدة ،ومشروع تهيئة وتأهيل عين سيدي منصور ومحيطها،وتهيئة المسلخ البلدي بالكاف، الى جانب معاينة تقدم إنجاز مشروع تهيئة وتعشيب ملعبي رياضة ببرنوصة بالكاف الغربية بكلفة 692 أ.د ،حيث بلغت نسبة الإنجاز حوالي 75 بالمائةوأكد والي الجهة ،وليد كعبية الحرص المشترك لدفع التنمية الجهوية والمحلية، وتحسين ظروف عيش المواطنين، وتعزيز مقومات التنمية المستدامة بولاية الكاف