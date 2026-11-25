استعرض مساعد رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم المكلف بالتصرف العام، هيثم الطرابلسي، جملة من الإجراءات والبرامج التي يعمل المجلس على تنفيذها، وذلك خلال رده على تدخلات النواب خلال مناقشة مهمة المجلس ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، خلال الجلسة المشتركة المسائية المنعقدة، اليوم الأربعاء، بمجلس نواب الشعب بباردو.وأفاد الطرابلسي بأنه قد تم إرساء الموقع الرسمي للمجلس الوطني للجهات والأقاليم، مشيرا إلى أن المجلس سيعمل، بالتنسيق مع مجلس نواب الشعب، على إرساء ترابط بين موقعي المجلسين ضمن بوابة إلكترونية مشتركة، بما يعزز التنسيق والتكامل بين الوظيفتين التشريعيتين.وبخصوص دعم الموارد البشرية، أوضح أن المجلس شرع في تنفيذ برنامج للانتداب يشمل إداريين وعملة ومتصرفين في الوثائق والأرشيف، بهدف استكمال إرساء الإدارة البرلمانية، مضيفا أنه سيتم استكمال انتدابات سنتي 2025 و2026 من خلال برمجة 20 مركز انتداب في أجل أقصاه موفى ديسمبر 2026، بما من شأنه تعزيز الإطار الإداري والعمالي والارتقاء بجودة عمل المؤسسة.وأكد في السياق ذاته، في رده على الملاحظات المتعلقة بمحدودية الموارد البشرية، برمجة انتدابات في اختصاصات مختلفة، إلى جانب إلحاق بعض الإطارات والأعوان في إطار الحراك الوظيفي، مشيرا إلى العمل على استكمال برنامج انتداب 17 عونا بعنوان سنة 2025 و13 عاملا بعنوان سنة 2026، إلى جانب استكمال بقية الانتدابات المبرمجة.وفي ما يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 1 المنظم للعلاقات بين المجلسين، أكد الطرابلسي مساندة المجلس لهذا التمشي، بهدف تكريس ممارسة صلاحياته الدستورية، خاصة في المصادقة على مشاريع قوانين المجلسين المالية، والاضطلاع بدوره الرقابي.كما أشار إلى توجه المجلس نحو مزيد الانفتاح على البرلمانات في الدول الشقيقة والصديقة، وتعزيز إشعاعه العربي والإفريقي والدولي، إلى جانب العمل على تأسيس مجموعات الصداقة البرلمانية في إطار دعم الدبلوماسية البرلمانية، موضحا أن المجلس قد راسل وزارة الشؤون الخارجية في الغرض، وينتظر تفاعل برلمانات عدد من الدول، من بينها الصين والأردن والكوت ديفوار وفرنسا وكندا.وفي سياق متصل، أفاد الطرابلسي بأن المجلس راسل وزارة الاقتصاد والتخطيط بخصوص محفظة المشاريع المتعلقة بمخطط التنمية 2026-2030، ولا يزال في انتظار الإجابة. كما أعلن عن إرساء مركز للدراسات والبحوث والتوثيق، يجري العمل على استكمال تهيئته، ليكون إحدى الركائز الأساسية لمساندة النواب في أداء مهامهم، من خلال توفير الوثائق المرجعية والدراسات والنشريات.وبخصوص وضعية الأكاديمية البرلمانية، التي وصفها بعض النواب ب"المتردية"، أوضح مساعد رئيس المجلس أن مشروع إعادة تهيئة مقر المجلس سيشمل أيضا إعادة تهيئة الأكاديمية البرلمانية، وبين أن كلفة المشروع تقدر ب9 ملايين دينار تعهدا وسبعة ملايين دينار دفعا، مشيرا إلى أن الاعتمادات المرصودة ستخصص لأشغال إعادة تهيئة المقر والأكاديمية التي لم تشهد أشغال صيانة وتهيئة منذ سنة 2011.وأكد أن الزيادة المسجلة في ميزانية المجلس تعود أساسا إلى برمجة مشروع إعادة تهيئة المبنى، نافيا ما يتم "تداوله من معطيات من شأنها الإساءة إلى صورة المؤسسة"، وفق تعبيره، ومشددا على أن الاعتمادات المخصصة ستوجه إلى الغرض الذي رصدت من أجله. ولفت في هذا الصدد إلى أن ميزانية المجلس مؤشر عليها من قبل مراقب المصاريف، معتبرا أن البنية التحتية والتجهيزات والأكاديمية البرلمانية تمثل مكاسب للدولة وللنواب الحاليين والقادمين.وفي ما يتعلق بتسوية وضعية التقاعد لنواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم، أفاد الطرابلسي بأنه قد تمت تسوية الوضعية من أفريل 2024 إلى أوت 2026، فيما بقيت أشهر أوت وسبتمبر وأكتوبر ونوفمبر 2026، وقد تم التأشير على تسويتها من قبل مراقب المصاريف، وهي حاليا في مرحلة الإذن بالصرف وإحالة المبلغ إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.وأوضح، في رده على تدخلات النواب بخصوص الإمكانيات اللوجستية، أن الاعتمادات المخصصة للاستثمار تهدف أساسا إلى توفير التجهيزات الضرورية بقاعات المجلس وفضاءاته، بما في ذلك قاعات اللجان والجلسة العامة، من تجهيزات إعلامية وإنارة وأثاث. كما أعلن عن برمجة اقتناء نظام معلوماتي برلماني بقيمة 500 ألف دينار تعهدا و52 ألف دينار دفعا خلال سنة 2027.وبخصوص طلبات العروض غير المثمرة، أرجع ذلك أساسا إلى عدم مشاركة العارضين أو عدم مطابقة العروض المقدمة للشروط الفنية الواردة بكراسات الشروط، مؤكدا حرص المجلس على احترام الإجراءات والتراتيب الجاري بها العمل في مجال الصفقات العمومية، على غرار صفقة اقتناء حافلة، والتي أعيد الإعلان عنها للمرة الثالثة دون أن يتقدم أي مزود، إلى جانب صفقات أخرى شارك فيها عدد من المزودين، غير أن عروضهم لم تستجب للشروط المطلوبة.وبخصوص عمل المستشارين باللجان البرلمانية، أوضح أن جميع أعمال اللجان ومداولاتها محفوظة بمحاضر الاجتماعات، وكذلك بالتسجيلات المضمنة بالأرشيف الإلكتروني للمجلس.أما في ما يتعلق بتوفير الإحاطة الصحية، فقد أفاد بأنه، وبعد التنسيق مع وزارة الصحة، تمت الموافقة على مباشرة ممرض رئيس للصحة العمومية بالمجلس بداية من غرة ديسمبر، مع التعاقد خلال الفترة نفسها مع طبيب صحة عمومية.وفي رده على تساؤلات النواب، أوضح الطرابلسي أن وثيقة مهمة المجلس الوطني للجهات والأقاليم تم إلحاقها من قبل وزارة المالية بمصطلح "المهمة الخاصة"، رغم أن المجلس كان قد أحال مشروع ميزانيته دون اعتماد هذه التسمية، مشيرا إلى أن المجلس سبق أن راسل الوزارة لتوضيح المسألة.كما أكد أن دستور 2022 ضبط تركيبة المجلس وصلاحياته المتعلقة بالمصادقة على قوانين المالية وميزانية الدولة ومخططات التنمية، فضلا عن ممارسة صلاحيات الرقابة، مشددا على ضرورة توفير الوسائل والإمكانيات التي تمكن النواب من الاضطلاع بمهامهم التشريعية والرقابية في أفضل الظروف.وأقر الطرابلسي بوجود بعض النقائص التي يعمل المجلس على تجاوزها واستكمال مسار البناء والتشييد ، مؤكدا انخراط نواب المجلس في هذا المسار واستعدادهم لبذل كل الجهود والتضحيات من أجل إيصال أصوات المواطنين من مختلف جهات البلاد. كما شدد على التزام المجلس بمواصلة أداء مهامه الدستورية والتشريعية والرقابية، وتوفير الإمكانيات اللوجستية والموارد البشرية الضرورية للارتقاء بجودة عمل المؤسسة وتعزيز حضورها على المستويين الوطني والدولي.و أكد مساعد رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، في ختام تدخله، أن المجلس، بنوابه وأعضائه وجهازه الإداري، ملتزم بإنجاح تجربة الغرفة الثانية، معتبرا أن نجاح هذه التجربة من شأنه المساهمة في إيصال صوت المواطن ومشاغله من مختلف ربوع الوطن، وتثمين موقعه في العملية السياسية الجديدة المنطلقة منذ 25 جويلية 2021 ، وخدمة المصلحة العليا للبلاد.وقد أعلن رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، عماد الدربالي، عن انتهاء الجلسة المشتركة المخصصة لمناقشة ميزانية الدولة لسنة 2027، على أن تستأنف الجلسة الثانية المخصصة لمناقشة قانون المالية للسنة القادمة، وفق ما سيقرره مكتبا مجلسي النواب والجهات والأقاليم.