فاز فريق برشلونة الإسباني على مضيفه صباح الأذربيجاني بأربعة أهداف مقابل هدف(4-1)، في المباراة التي جمعتهما أمس الاربعاء ، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة البطولة لرابطة أبطال أوروبا لكرة القدم.وسجل أهداف برشلونة أنتوني غوردون في الدقيقتين (31 و51)، وكريم أديمي في الدقيقة (55)، وغابرييل جيسوس في الدقيقة (60)، فيما سجل جوي لاس ميكلس هدف الفريق الأذربيجاني في الدقيقة (63).وبهذه النتيجة، رفع برشلونة رصيده إلى 12 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد صباح عند ثلاث نقاط في المركز الثاني والثلاثين.