أبرز الفصول الإضافية المصادق عليها



دعم صناعة السيارات



تعزيز الرقمنة



مراجعة المعلوم على الرخام والغرانيت



إجراءات أخرى



المستوى الاجتماعي والمهني



دعم المؤسسات العمومية



مقترح لم يحظَ بالمصادقة



أحكام الميزانية



صادقتبـ، يوم أمس، علىبـفي، وذلك إثر استكمال، ووكانتقد عقدتا يوميالجاري، خُصّصتلـبشأنها وعليها، بحضور، فيما خُصّصتلـ، وفقلـوتعلقت أبرزالمصادق عليها بـوفي هذا الإطار، صادقتعلى:من، بكلفة مالية تقديرية تناهزلـالمستوجبة لدىلـمنفيلفائدةمنفيلدعموفي سياق دعم، صادقتعلىالتي لا يتوفر لهامن، مع إخضاعها لـلـ، إلى جانبمنلمدةكما صادقتا علىمنالمتعلق بـ، بما يتيح لـالتي لا تمتلك سيارةمنمرة واحدة، شريطة ألا تتجاوزلـلـوفي إطار تعزيز، أقرّتالمتعلقة بـإلى، مراعاةً لـالتي يواجهها عدد منكما صادقتا علىالموظف علىمن خلالعلىقبل، مع ضبطفي حدودبالنسبة إلىبالنسبة إلىوشملتالمصادق عليها كذلك:من المشاركة فيالصادرة عن، حتى وإن كانت محررة بـ، دون اشتراطمنبنسبةعلى، معفيبشأنفيوعلى المستوى، صادقتعلىلبعضمع، بما يشملوفي ما يتعلق بـ، صادقتعلىليقتصر علىمنبعنوان سنةإلىكما أقرّتافيالمتعلقة بـالمرتكبة قبلوفي المقابل، لم يحظَعلىبـ، رغمالذي أثاره، مقابلمنعلىبها.وفي، صادقتعلىالواردة بـمن، والمتعلقة بـ، قبلعلى