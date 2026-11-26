لجنتا المالية والميزانية تصادقان على مشروع قانون المالية لسنة 2027 برمّته في صيغته المعدّلة
صادقت لجنتا المالية والميزانية بـمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، يوم أمس الأربعاء، على مشروع قانون المالية لسنة 2027 بـرمّته في صيغته المعدّلة، وذلك إثر استكمال النظر في مقترحات الفصول الإضافية والتصويت عليها، والمصادقة على أحكام الميزانية والفصل الختامي.
وكانت اللجنتان قد عقدتا يومي 24 و25 نوفمبر الجاري جلستين مشتركتين، خُصّصت الأولى لـلنظر في مقترحات الفصول الإضافية والتداول بشأنها والتصويت عليها، بحضور ممثلي وزارة المالية، فيما خُصّصت الثانية لـلتصويت على أحكام الميزانية ومشروع القانون برمّته، وفق بلاغ لـمجلس نواب الشعب.
أبرز الفصول الإضافية المصادق عليهاوتعلقت أبرز الفصول الإضافية المصادق عليها بـدعم المؤسسات الاقتصادية وتحسين مناخ الاستثمار وتيسير التسويات الجبائية والديوانية ومساندة القطاعات الإنتاجية ومعالجة بعض الإشكاليات المهنية والاجتماعية.
وفي هذا الإطار، صادقت اللجنتان على:
- إعفاء الجرارات الطرقية الموردة من المعاليم الديوانية، بكلفة مالية تقديرية تناهز مليون دينار
- طرح استثنائي لـغرامات التأخير المستوجبة لدى السجل الوطني للمؤسسات لـتمكين المؤسسات الصغرى والمتوسطة والحرفيين من تسوية وضعياتهم القانونية
- التمديد بسنة إضافية في آجال تسوية ديون كراء الأراضي الفلاحية والانتفاع بإجراء التخلي عن خطايا التأخير لفائدة الفنيين المتخرجين من مؤسسات التعليم والتكوين الفلاحي والشبان الفلاحين والمتعاضدين السابقين
- التمديد إلى غاية 31 ديسمبر 2029 في الآلية الاستثنائية لدعم المؤسسات التي تمر بصعوبات مالية
دعم صناعة السياراتوفي سياق دعم صناعة السيارات، صادقت اللجنتان على إعفاء المدخلات والأجزاء والمكونات التي لا يتوفر لها مثيل مصنوع محلياً من المعاليم الديوانية، مع إخضاعها لـلنسبة المخفضة لـلأداء على القيمة المضافة، إلى جانب إعفاء السيارات المصنعة والمركبة في تونس من المعلوم على الاستهلاك لمدة خمس سنوات.
كما صادقتا على تنقيح الفصل 55 من قانون المالية لسنة 2026 المتعلق بـلامتياز الجبائي الخاص بالسيارة لكل عائلة، بما يتيح لـلعائلة التونسية التي لا تمتلك سيارة اقتناء سيارة سياحية جديدة من السوق المحلية مرة واحدة، شريطة ألا تتجاوز سعة الأسطوانات 1300 صم³ لـمحركات البنزين و1500 صم³ لـمحركات الديزل.
تعزيز الرقمنةوفي إطار تعزيز الرقمنة، أقرّت اللجنتان تأجيل تطبيق العقوبات المتعلقة بـلإخلال بالواجبات الخاصة بالفوترة الإلكترونية إلى غرة جانفي 2028، مراعاةً لـلصعوبات التي يواجهها عدد من صغار الحرفيين ومسدي الخدمات.
مراجعة المعلوم على الرخام والغرانيتكما صادقتا على مراجعة المعلوم على الاستهلاك الموظف على الرخام والغرانيت وأحجار البناء من خلال عدم تطبيقه على المؤسسات الناشطة في تصنيع هذه المواد قبل غرة جانفي 2027، مع ضبط النسب في حدود 15 بالمائة بالنسبة إلى الرخام والغرانيت و20 بالمائة بالنسبة إلى أحجار النصب والبناء المشغولة.
إجراءات أخرىوشملت الإجراءات المصادق عليها كذلك:
- تمكين المؤسسات والمنتجات التونسية من المشاركة في طلبات العروض الصادرة عن الدولة، حتى وإن كانت محررة بـالعملة الأجنبية، دون اشتراط ترخيص مسبق من البنك المركزي
- توظيف معلوم ديواني بنسبة 20 بالمائة على توريد الزيوت النباتية، مع استثناء الديوان الوطني للزيت
- التمديد إلى غاية 31 ديسمبر 2027 في إجراءات تسوية وضعيات صغار المقاولين بشأن غرامات التأخير في إنجاز الصفقات العمومية
المستوى الاجتماعي والمهنيوعلى المستوى الاجتماعي والمهني، صادقت اللجنتان على تسوية الوضعيات المهنية لبعض الأعوان المتعاقدين مع وزارة الشؤون الثقافية، بما يشمل المنشطين الثقافيين وأساتذة التنشيط الثقافي ومدرسي الموسيقى وأعوان مراكز الفنون الدرامية والركحية.
دعم المؤسسات العموميةوفي ما يتعلق بـدعم المؤسسات العمومية، صادقت اللجنتان على تعديل مقترح دعم شركة فسفاط قفصة ليقتصر على الترخيص في تحويل القسط غير المسدد من حصة الدولة في أرباح الشركة بعنوان سنة 2022 إلى مساهمة للدولة في رأس مالها.
كما أقرّتا إجراءً استثنائياً للإعفاء أو التخفيض في الخطايا الديوانية المتعلقة بـالمخالفات والجنح الديوانية المرتكبة قبل غرة ديسمبر 2026.
مقترح لم يحظَ بالمصادقةوفي المقابل، لم يحظَ مقترح التخفيض في المعاليم الديوانية على توريد العجلات المطاطية بـلمصادقة، رغم النقاش الذي أثاره، مقابل مخاوف من تداعياته على الشركة الوطنية لصناعة العجلات المطاطية ومواطن الشغل بها.
أحكام الميزانيةوفي الجلسة الثانية، صادقت اللجنتان على أحكام الميزانية الواردة بـالفصول من 1 إلى 12 من مشروع قانون المالية لسنة 2027، والمتعلقة بـالتوازنات المالية للدولة وموارد الميزانية ونفقاتها، قبل عرض المشروع برمّته على التصويت والمصادقة عليه معدّلاً.
وكانت اللجنتان قد عقدتا يومي 24 و25 نوفمبر الجاري جلستين مشتركتين، خُصّصت الأولى لـلنظر في مقترحات الفصول الإضافية والتداول بشأنها والتصويت عليها، بحضور ممثلي وزارة المالية، فيما خُصّصت الثانية لـلتصويت على أحكام الميزانية ومشروع القانون برمّته، وفق بلاغ لـمجلس نواب الشعب.
أبرز الفصول الإضافية المصادق عليهاوتعلقت أبرز الفصول الإضافية المصادق عليها بـدعم المؤسسات الاقتصادية وتحسين مناخ الاستثمار وتيسير التسويات الجبائية والديوانية ومساندة القطاعات الإنتاجية ومعالجة بعض الإشكاليات المهنية والاجتماعية.
وفي هذا الإطار، صادقت اللجنتان على:
- إعفاء الجرارات الطرقية الموردة من المعاليم الديوانية، بكلفة مالية تقديرية تناهز مليون دينار
- طرح استثنائي لـغرامات التأخير المستوجبة لدى السجل الوطني للمؤسسات لـتمكين المؤسسات الصغرى والمتوسطة والحرفيين من تسوية وضعياتهم القانونية
- التمديد بسنة إضافية في آجال تسوية ديون كراء الأراضي الفلاحية والانتفاع بإجراء التخلي عن خطايا التأخير لفائدة الفنيين المتخرجين من مؤسسات التعليم والتكوين الفلاحي والشبان الفلاحين والمتعاضدين السابقين
- التمديد إلى غاية 31 ديسمبر 2029 في الآلية الاستثنائية لدعم المؤسسات التي تمر بصعوبات مالية
دعم صناعة السياراتوفي سياق دعم صناعة السيارات، صادقت اللجنتان على إعفاء المدخلات والأجزاء والمكونات التي لا يتوفر لها مثيل مصنوع محلياً من المعاليم الديوانية، مع إخضاعها لـلنسبة المخفضة لـلأداء على القيمة المضافة، إلى جانب إعفاء السيارات المصنعة والمركبة في تونس من المعلوم على الاستهلاك لمدة خمس سنوات.
كما صادقتا على تنقيح الفصل 55 من قانون المالية لسنة 2026 المتعلق بـلامتياز الجبائي الخاص بالسيارة لكل عائلة، بما يتيح لـلعائلة التونسية التي لا تمتلك سيارة اقتناء سيارة سياحية جديدة من السوق المحلية مرة واحدة، شريطة ألا تتجاوز سعة الأسطوانات 1300 صم³ لـمحركات البنزين و1500 صم³ لـمحركات الديزل.
تعزيز الرقمنةوفي إطار تعزيز الرقمنة، أقرّت اللجنتان تأجيل تطبيق العقوبات المتعلقة بـلإخلال بالواجبات الخاصة بالفوترة الإلكترونية إلى غرة جانفي 2028، مراعاةً لـلصعوبات التي يواجهها عدد من صغار الحرفيين ومسدي الخدمات.
مراجعة المعلوم على الرخام والغرانيتكما صادقتا على مراجعة المعلوم على الاستهلاك الموظف على الرخام والغرانيت وأحجار البناء من خلال عدم تطبيقه على المؤسسات الناشطة في تصنيع هذه المواد قبل غرة جانفي 2027، مع ضبط النسب في حدود 15 بالمائة بالنسبة إلى الرخام والغرانيت و20 بالمائة بالنسبة إلى أحجار النصب والبناء المشغولة.
إجراءات أخرىوشملت الإجراءات المصادق عليها كذلك:
- تمكين المؤسسات والمنتجات التونسية من المشاركة في طلبات العروض الصادرة عن الدولة، حتى وإن كانت محررة بـالعملة الأجنبية، دون اشتراط ترخيص مسبق من البنك المركزي
- توظيف معلوم ديواني بنسبة 20 بالمائة على توريد الزيوت النباتية، مع استثناء الديوان الوطني للزيت
- التمديد إلى غاية 31 ديسمبر 2027 في إجراءات تسوية وضعيات صغار المقاولين بشأن غرامات التأخير في إنجاز الصفقات العمومية
المستوى الاجتماعي والمهنيوعلى المستوى الاجتماعي والمهني، صادقت اللجنتان على تسوية الوضعيات المهنية لبعض الأعوان المتعاقدين مع وزارة الشؤون الثقافية، بما يشمل المنشطين الثقافيين وأساتذة التنشيط الثقافي ومدرسي الموسيقى وأعوان مراكز الفنون الدرامية والركحية.
دعم المؤسسات العموميةوفي ما يتعلق بـدعم المؤسسات العمومية، صادقت اللجنتان على تعديل مقترح دعم شركة فسفاط قفصة ليقتصر على الترخيص في تحويل القسط غير المسدد من حصة الدولة في أرباح الشركة بعنوان سنة 2022 إلى مساهمة للدولة في رأس مالها.
كما أقرّتا إجراءً استثنائياً للإعفاء أو التخفيض في الخطايا الديوانية المتعلقة بـالمخالفات والجنح الديوانية المرتكبة قبل غرة ديسمبر 2026.
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