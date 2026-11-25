بحثت تونس والهند سبل تعزيز التعاون في مجال تصنيع الأدوية وتطوير الصحة الرقمية والاستفادة من الخبرات الهندية في تطوير المنظومة الصحية، خلال جلسة عمل جمعت اليوم الأربعاء وزير الصحة مصطفى الفرجاني بسفيرة الهند لدى تونس ديفياني أوتام خوبراكادي.واتفق الجانبان على عقد اجتماع تقني يوم 30 نوفمبر الجاري، يجمع الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة بفريق من الجانب الهندي، لبحث آليات تسجيل الأدوية ومراقبة جودتها وسلامتها.وسيمهد هذا الاجتماع لبحث فرص الإنتاج المشترك ونقل التكنولوجيا بين الشركة التونسية للصناعات الصيدلانية "سيفات" والشركة الهندية "تنشي"، وفق ما أفادت به وزارة الصحة في بلاغ.كما اقترحت الوزارة تنظيم مؤتمر تونسي إفريقي هندي حول الصحة، بمشاركة المؤسسات الصحية والصناعية، لبحث فرص الاستثمار والتصنيع المشترك وتعزيز الشراكات في القطاع.من جهتها، أعربت السفيرة الهندية عن استعداد بلادها للعمل مع تونس من أجل تطوير المنظومة الصحية وإصلاحها وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.وتتطلع تونس، من خلال هذه الشراكة، إلى تطوير قدراتها في مجال تصنيع الأدوية الجنيسة والمبتكرة محليا بما يساهم في تغطية احتياجاتها الدوائية ويفتح أمامها آفاق التصدير نحو الأسواق الإفريقية والعربية، فضلا عن تبادل الخبرات في مجال الأدوية التقليدية.