أكد رئيس مجلس نواب الشعب، إبراهيم بودربالة، حرص تونس وسلطنة عمان المشترك على مزيد تعزيز العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين وتوطيدها، وذلك خلال استقباله مساء اليوم الاربعاء بقصر باردو، وفدا من كلية القيادة والأركان العمانية برئاسة العميد الركن جوي ياسر بن سعيد بن علي الرحبي، في إطار زيارة ميدانية إلى البرلمان.وثمّن بودربالة، بالمناسبة، المواقف الثابتة لسلطنة عمان إزاء الصراعات القائمة في المنطقة وما تتسم به من رصانة وحكمة خدمة للمنطقة ولرفعة الوطن العربي، مشيدا بتمسك السلطنة بمبادئها وحرصها على المحافظة على ثوابتها الوطنية، وفق بلاغ لمجلس نواب الشعب .كما أكد انفتاح مجلس نواب الشعب على الوفد العماني، وحرصه على إثراء هذه الزيارة وتمكين أعضائه من الاطلاع على مختلف جوانب العمل البرلماني ومعالم قصر باردو.من جهته، أعرب رئيس الوفد العماني العميد الركن جوي ياسر بن سعيد بن علي الرحبي، عن تقديره لحفاوة الاستقبال مؤكدا عمق الروابط الأخوية التي تجمع الشعبين التونسي والعماني ومعربا عن أمله في أن تشكل هذه الزيارة لبنة إضافية في مسار مزيد تمتين العلاقات بين البلدين وتوطيدها.كما ثمن رئيس الوفد ما تتسم به تونس من حرص دائم على دعم الأمن والسلم الإقليميين، معربا عن خالص تمنياته للمجلس بالتوفيق في خدمة تونس والوفاء بالأمانة الوطنية التي حمله إياها الشعب.