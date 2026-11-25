وشددت المشاركات في ورشة تفكير بعنوان: "العنف الرقمي ضد النساء: أشكال متجددة من التمييز وتحديات الحماية" نظمتها الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، تزامناً مع انطلاق حملة الـ 16 يوماً لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، على أهمية بناء مقاومة مجتمعية تتجاوز مجرد توعية النساء بسبل الحماية الذاتية داخل الفضاء الرقمي، مثمنات ما يوفره الإطار التشريعي من حماية وضمانات قضائية للنساء، إذ يغطي صوراً متعددة من العنف الرقمي رغم تشتت نصوصه وعدم صراحتها.واستعرضت أستاذة علم الاجتماع، فتحية السعيدي، في مداخلتها التي جاءت بعنوان " العنف الرقمي ضد النساء: آليات التمييز والاقصاء من الفضاء العام"، حجم الانتهاكات التي تطال الناشطات الحقوقيات في الفضاء الرقمي، والتي تمس كرامتهن الجسدية والأخلاقية والفكرية لمجرد تعبيرهن عن آرائهن.وكشفت السعيدي أن عددا كبيرا من ناشطات الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات يتعرضن لحملات ممنهجة من التشهير والثلب والتقزيم، بسبب آرائهن وأفكارهن بالإضافة إلى أشكال متعددة من الوصم، تشمل الوصم الجسدي، عبر التنمر على المظهر الخارجي والوصم الأخلاقي بالمساس من السمعة والسلوك والوصم السياسي عبر الاستهزاء بمشاركتهن في الشأن العام.واعتبرت السعيدي أن الفضاء الرقمي "غير محايد"، مشيرة إلى أن الخوارزميات تسهم في ترسيخ السلطة الأبوية وتغذية العنف السيبرني دون رقابة أو محاسبة. ودعت في ختام مداخلتها إلى معالجة الآثار النفسية والاجتماعية للضحايا، وتحويل التجارب الفردية إلى حالة تضامن نسوي جماعي، وصولاً إلى إرساء استراتيجية وطنية تحمي النساء في الفضاءين العام والرقمي.من جهتها، تحدثت المحامية ، هالة بن سالم، خلال مداخلة لها بعنوان "العنف الرقمي ضد النساء في تونس : قصور الاطار القانوني بين النص والتطبيق"، عن ضرورة لجوء كل امرأة تعرضت لعنف رقمي إلى القضاء بشرط حماية الأدلة الرقمية والحجج الداعمة لها والتي تثبت تعرضها لهذا الشكل من العنف، على غرار الاحتفاظ بالصور والفيديوهات وتحميل لقطات الشاشات للمحادثات قبل ازالتها.وأعتبرت أن العنف السيبرني هو عنف متسارع الوتيرة بتسارع التطور التكنولوجي، لافتة الى أن الفضاء الرقمي لم يخلق التمييز على أساس الجنس انما هو امتداد للممارسات في الفضاءين العام والخاص، إلا أن التكنولوجيا غيّرت نمط هذه الممارسات وكرّست استمرارية الضرر إذ لا ينتهي الأذى عند الفعل الأول، بل يتجدد في كل لحظة يُعاد فيها نشر الصور الخادشة للحياء أو المقاطع والتعليقات المسيئة.وأشارت الى أن القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد النساء وان لم ينصّ صراحة على العنف الرقمي الا انه حمل له أوجها وصورا أخرى، مؤكدة أن تونس تتوفر على نصوص قانونية متنوعة لمواجهة التجاوزات ضد النساء في الفضاء الرقمي على غرار المجلة الجزائية ونصوص حول حماية المعطيات الشخصية.ونبهت بن سالم إلى صعوبات عملية تواجه الضحايا في القضاء، من أبرزها صعوبة إثبات الجريمة وتوثيق الأدلة قبل حذف المحتوى من المنصات الاجتماعية ولجوء المعتدين إلى صفحات وحسابات وهمية يتم إغلاقها فور ارتكاب الفعل والطبيعة العابرة للحدود للجرائم الإلكترونية، حين يصدر العنف من أشخاص مقيمين خارج البلاد.من ناحيتها، شدّدت رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، رجاء الدهماني، في افتتاحها لاشغال الورشة، على أنه يجب تطوير آليات مواجهة العنف الرقمي بما يتوافق مع أشكال التطور التكنولوجي الحديث التي تجاوزت الفضاءات التقليدية، بهدف التصدي بفاعلية للأنماط المستحدثة من الانتهاكات التي تتيحها التقنيات المعاصرة.آمال ماجري