ثلاث قيادات شابة تونسية ضمن دفعة سنة 2027 من برنامج الزمالة المشترك بين "الصندوق العالمي للطبيعة" و"أمانو"
تشارك ثلاث قيادات شابة تونسية، هم هبة بن عريبي وأمين قاسم ونور مصمودي، ضمن 24 شاباً وشابة من مختلف دول العالم، في دفعة سنة 2027 من برنامج الزمالة المشترك بين مؤسستي الصندوق العالمي للطبيعة و"أمانو".
ويمتد البرنامج على مدى تسعة أشهر ويهدف إلى دعم القيادات الشابة الصاعدة والفاعلين في مجالات صون الطبيعة والعمل المناخي والنظم الغذائية والحوكمة البيئية.
63 بالمائة من المشاركين نساءوتجمع دفعة سنة 2027 شباباً وشابات يعملون على ابتكار حلول محلية تخدم الإنسان والطبيعة. وتمثل النساء 63 بالمائة من المشاركين، فيما يعيش 71 بالمائة منهم في المجتمعات الريفية والمحلية أو يعملون بشكل مباشر معها.
ومن خلال التوجيه والمرافقة، وتطوير المهارات القيادية، وتعزيز التعاون بين مختلف البلدان، يسعى البرنامج إلى دعم قدرات القيادات الشابة وتوسيع شبكات علاقاتها ومساعدتها على توسيع أثر مبادراتها.
مؤسسة "أمانو"ومؤسسة "أمانو" هي مؤسسة دولية تدعم المبادرات البيئية وصون الطبيعة والعمل المناخي. وهي شريك لـلصندوق العالمي للطبيعة (WWF) في إطلاق برامج زمالة سنوية تستهدف القيادات الشابة في إفريقيا وشمال إفريقيا (بما في ذلك مشاركون من تونس) لتعزيز النظم الغذائية والحوكمة البيئية.
ويمتد البرنامج على مدى تسعة أشهر ويهدف إلى دعم القيادات الشابة الصاعدة والفاعلين في مجالات صون الطبيعة والعمل المناخي والنظم الغذائية والحوكمة البيئية.
63 بالمائة من المشاركين نساءوتجمع دفعة سنة 2027 شباباً وشابات يعملون على ابتكار حلول محلية تخدم الإنسان والطبيعة. وتمثل النساء 63 بالمائة من المشاركين، فيما يعيش 71 بالمائة منهم في المجتمعات الريفية والمحلية أو يعملون بشكل مباشر معها.
ومن خلال التوجيه والمرافقة، وتطوير المهارات القيادية، وتعزيز التعاون بين مختلف البلدان، يسعى البرنامج إلى دعم قدرات القيادات الشابة وتوسيع شبكات علاقاتها ومساعدتها على توسيع أثر مبادراتها.
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