63 بالمائة من المشاركين نساء



مؤسسة "أمانو"



تشارك، هم، ضمنمن مختلف، فيمنبين مؤسستيويمتدعلى مدىويهدف إلى دعمفي مجالاتوتجمعشباباً وشابات يعملون علىتخدم. وتمثلمن، فيما يعيشمنهم فيأو يعملون بشكل مباشر معها.ومن خلال، و، وتعزيز، يسعىإلى دعموتوسيعومساعدتها علىومؤسسةهيتدعم. وهيلـفي إطلاقتستهدففي(بما في ذلك) لتعزيز