مؤشرات لقياس التقدم المحرز



برنامجان لتعزيز إدارة المواد الكيميائية



تمديد صندوق التمويل حتى عام 2035



تقييم علمي عالمي جديد بشأن المواد المعطِّلة للغدد الصماء



اعتمد، المنعقد في، تدابير تهدف إلى تسريع، ولا سيما من خلال وضع، وإقرار، ووشهد المؤتمر حضور أكثر من، يمثلونوشاركتممثلة فيونقطة الاتصال الوطنية للإطار الدولي للمواد الكيميائية،، بمعية بعثة، في أشغال المؤتمر الذي نظمه، والمنعقد خلال الفترة منتحت شعاروحضرالمناقشاتللمؤتمر وفي مساراتوالاجتماعات الإقليمية لـ، بهدف تعزيز، خاصة فيما يتعلق بتوفيرالضرورية لتنفيذومكافحةللمواد الكيميائية والنفايات الخطرة.وتأتي هذه المشاركة في سياقللتأكيد على أولويات الدولة في مجالالمستخدمة في، وزيادة الاعتماد علىلدعم مسارواعتمد المشاركون فيمجموعة أولية منالرامية إلى قياسفي تحقيق بعض أهداف، الذي اعتُمد سنةفي مدينة. وشددعلى وجوب تحقيقالتي حددها هذا الإطار بحلول عامكما اتفقوا على مواصلة تطوير، ولا سيما فيما يتعلق بـ، يرتبط أولهما بـ، بينما يتعلق الثاني بـالناجمة عن المواد الكيميائية والنفايات.وسيتولىتطويرتكون متاحة عبر، وإعدادقبل انعقاد، المقرر عقده فيسنةوتم اعتماد، بهدف دعم البلدان في تطبيق أهداف: يتعلق بـمن أجل الإدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات.: يهدف إلىوتعزيزعلى امتداد، من خلالتشمل، في مرحلتها الأولى، قطاعاتوبالإضافة إلى ذلك، اتفق المشاركون على مواصلة العمل بشأن عدد من، ولا سيما، و، و، والمعروفة باسم، والموجودة في، فضلاً عنوفيما يتعلق بـ، قرر المشاركون، حتى يتمكن من تلقيإلى حدود، وصرفحتىوتهدف هذهإلى دعم تنفيذفيوالبلدان التي تمر بـكما وافق المؤتمر علىالخاصين بـللفترة، مع الدعوة إلى تعزيزوزيادةوفي هذا السياق، صرّحتوشهد المؤتمر أيضاً إطلاقبشأن، وهومنذالذي أُنجز سنةويعرض هذا، المصحوب بـأعده، مجموعة منالموجهة إلىفي عدة قطاعات، من بينها، و، و، و، و، و، وومن المقرر استعراضفي تنفيذخلال، الذي سيُعقد فيسنة