إدارة المواد الكيميائية: آلية عالمية جديدة لقياس التقدم المحرز وحشد التمويلات
اعتمد المؤتمر الدولي الأول للإطار العالمي بشأن المواد الكيميائية، المنعقد في جنيف، تدابير تهدف إلى تسريع الإدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات، ولا سيما من خلال وضع مؤشرات عالمية للرصد، وإقرار برنامجَي عمل، وتمديد آلية التمويل حتى عام 2035.
وشهد المؤتمر حضور أكثر من 1200 شخص، يمثلون الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية.
وشاركت تونس ممثلة في مدير البيئة الصناعية بوزارة البيئة ونقطة الاتصال الوطنية للإطار الدولي للمواد الكيميائية، يوسف زيدي، بمعية بعثة الجمهورية التونسية لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، في أشغال المؤتمر الذي نظمه برنامج الأمم المتحدة للبيئة، والمنعقد خلال الفترة من 16 إلى 20 نوفمبر 2026 تحت شعار "من أجل كوكب خالٍ من الضرر الناجم عن المواد الكيميائية والنفايات".
وحضر الوفد التونسي المناقشات الفنية والتفاوضية للمؤتمر وفي مسارات التنسيق العربي والاجتماعات الإقليمية لـلمجموعة الإفريقية، بهدف تعزيز التنسيق والتعاون الإقليمي والدولي، خاصة فيما يتعلق بتوفير الموارد والخبرات والتقنيات الضرورية لتنفيذ الالتزامات البيئية ومكافحة التهريب العابر للحدود للمواد الكيميائية والنفايات الخطرة.
وتأتي هذه المشاركة في سياق جهود وطنية متواصلة للتأكيد على أولويات الدولة في مجال الإدارة الآمنة للمواد الكيميائية المستخدمة في الأنشطة الاقتصادية، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة لدعم مسار الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر.
مؤشرات لقياس التقدم المحرزواعتمد المشاركون في المؤتمر الدولي الأول مجموعة أولية من المؤشرات الرامية إلى قياس التقدم المحرز في تحقيق بعض أهداف الإطار العالمي بشأن المواد الكيميائية، الذي اعتُمد سنة 2023 في مدينة بون. وشدد برنامج الأمم المتحدة للبيئة على وجوب تحقيق الأهداف الـ28 التي حددها هذا الإطار بحلول عام 2030.
كما اتفقوا على مواصلة تطوير منظومة القياس، ولا سيما فيما يتعلق بـمؤشرين رئيسيين رفيعي المستوى، يرتبط أولهما بـالعبء العالمي للأمراض، بينما يتعلق الثاني بـالآثار البيئية الناجمة عن المواد الكيميائية والنفايات.
وسيتولى أمانة الإطار العالمي تطوير أداة رقمية للإبلاغ تكون متاحة عبر الإنترنت، وإعداد تقييم للتقدم المحرز قبل انعقاد المؤتمر الدولي الثاني، المقرر عقده في مالطا سنة 2029.
برنامجان لتعزيز إدارة المواد الكيميائيةوتم اعتماد برنامجين عالميين للتنفيذ، بهدف دعم البلدان في تطبيق أهداف الإطار العالمي:
- البرنامج الأول: يتعلق بـتعزيز الأطر القانونية والقدرات المؤسسية من أجل الإدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات.
- البرنامج الثاني: يهدف إلى حشد المؤسسات والشركات وتعزيز الإجراءات المنسقة على امتداد سلاسل القيمة، من خلال برامج قطاعية تشمل، في مرحلتها الأولى، قطاعات البناء والإلكترونيات والرعاية الصحية والمنسوجات.
وبالإضافة إلى ذلك، اتفق المشاركون على مواصلة العمل بشأن عدد من القضايا المثيرة للقلق، ولا سيما المواد المعطِّلة للغدد الصماء، ومبيدات الآفات شديدة الخطورة، والرصاص الموجود في الدهانات، والملوثات الدائمة المعروفة باسم المواد المشبعة بالفلور ومتعددة الفلور (PFAS)، والمواد الخطرة الموجودة في المعدات الكهربائية والإلكترونية، فضلاً عن المواد النانوية المصنَّعة.
تمديد صندوق التمويل حتى عام 2035وفيما يتعلق بـالجانب المالي، قرر المشاركون تمديد عمل صندوق الإطار العالمي بشأن المواد الكيميائية، حتى يتمكن من تلقي المساهمات الطوعية إلى حدود 31 ديسمبر 2033، وصرف التمويلات حتى 31 ديسمبر 2035.
وتهدف هذه الآلية إلى دعم تنفيذ الإطار العالمي في البلدان النامية والبلدان التي تمر بـمرحلة انتقال اقتصادي.
كما وافق المؤتمر على برنامج العمل الاسترشادي والميزانية وهيكل الموارد البشرية الخاصين بـأمانة الإطار والصندوق للفترة 2027-2029، مع الدعوة إلى تعزيز الشراكات وزيادة المساهمات المالية والعينية.
وفي هذا السياق، صرّحت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إنغر أندرسن: "ليس هناك وقت لإضاعته حتى عام 2030، فالقرارات المتخذة في جنيف توفر للبلدان والجهات المعنية أساساً أكثر متانة لقياس التقدم المحرز، وتحديد أوجه القصور، وتوجيه أشكال الدعم نحو المجالات التي تشتد فيها الحاجة إليه".
تقييم علمي عالمي جديد بشأن المواد المعطِّلة للغدد الصماءوشهد المؤتمر أيضاً إطلاق برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الصحة العالمية تقييماً علمياً عالمياً جديداً بشأن المواد المعطِّلة للغدد الصماء، وهو أول تحديث رئيسي منذ التقييم المشترك الذي أُنجز سنة 2012.
ويعرض هذا التقرير، المصحوب بـملخص أعده برنامج الأمم المتحدة للبيئة، مجموعة من مسارات العمل والتدابير المقترحة الموجهة إلى صانعي القرار في عدة قطاعات، من بينها تغليف المواد الغذائية، ومستحضرات التجميل، والألعاب، والمنسوجات، والزراعة، والمنتجات الصيدلانية، وإدارة النفايات.
ومن المقرر استعراض التقدم المحرز في تنفيذ الإطار العالمي خلال المؤتمر الدولي الثاني، الذي سيُعقد في مالطا سنة 2029.
وشهد المؤتمر حضور أكثر من 1200 شخص، يمثلون الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية.
وشاركت تونس ممثلة في مدير البيئة الصناعية بوزارة البيئة ونقطة الاتصال الوطنية للإطار الدولي للمواد الكيميائية، يوسف زيدي، بمعية بعثة الجمهورية التونسية لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، في أشغال المؤتمر الذي نظمه برنامج الأمم المتحدة للبيئة، والمنعقد خلال الفترة من 16 إلى 20 نوفمبر 2026 تحت شعار "من أجل كوكب خالٍ من الضرر الناجم عن المواد الكيميائية والنفايات".
وحضر الوفد التونسي المناقشات الفنية والتفاوضية للمؤتمر وفي مسارات التنسيق العربي والاجتماعات الإقليمية لـلمجموعة الإفريقية، بهدف تعزيز التنسيق والتعاون الإقليمي والدولي، خاصة فيما يتعلق بتوفير الموارد والخبرات والتقنيات الضرورية لتنفيذ الالتزامات البيئية ومكافحة التهريب العابر للحدود للمواد الكيميائية والنفايات الخطرة.
وتأتي هذه المشاركة في سياق جهود وطنية متواصلة للتأكيد على أولويات الدولة في مجال الإدارة الآمنة للمواد الكيميائية المستخدمة في الأنشطة الاقتصادية، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة لدعم مسار الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر.
مؤشرات لقياس التقدم المحرزواعتمد المشاركون في المؤتمر الدولي الأول مجموعة أولية من المؤشرات الرامية إلى قياس التقدم المحرز في تحقيق بعض أهداف الإطار العالمي بشأن المواد الكيميائية، الذي اعتُمد سنة 2023 في مدينة بون. وشدد برنامج الأمم المتحدة للبيئة على وجوب تحقيق الأهداف الـ28 التي حددها هذا الإطار بحلول عام 2030.
كما اتفقوا على مواصلة تطوير منظومة القياس، ولا سيما فيما يتعلق بـمؤشرين رئيسيين رفيعي المستوى، يرتبط أولهما بـالعبء العالمي للأمراض، بينما يتعلق الثاني بـالآثار البيئية الناجمة عن المواد الكيميائية والنفايات.
وسيتولى أمانة الإطار العالمي تطوير أداة رقمية للإبلاغ تكون متاحة عبر الإنترنت، وإعداد تقييم للتقدم المحرز قبل انعقاد المؤتمر الدولي الثاني، المقرر عقده في مالطا سنة 2029.
برنامجان لتعزيز إدارة المواد الكيميائيةوتم اعتماد برنامجين عالميين للتنفيذ، بهدف دعم البلدان في تطبيق أهداف الإطار العالمي:
- البرنامج الأول: يتعلق بـتعزيز الأطر القانونية والقدرات المؤسسية من أجل الإدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات.
- البرنامج الثاني: يهدف إلى حشد المؤسسات والشركات وتعزيز الإجراءات المنسقة على امتداد سلاسل القيمة، من خلال برامج قطاعية تشمل، في مرحلتها الأولى، قطاعات البناء والإلكترونيات والرعاية الصحية والمنسوجات.
وبالإضافة إلى ذلك، اتفق المشاركون على مواصلة العمل بشأن عدد من القضايا المثيرة للقلق، ولا سيما المواد المعطِّلة للغدد الصماء، ومبيدات الآفات شديدة الخطورة، والرصاص الموجود في الدهانات، والملوثات الدائمة المعروفة باسم المواد المشبعة بالفلور ومتعددة الفلور (PFAS)، والمواد الخطرة الموجودة في المعدات الكهربائية والإلكترونية، فضلاً عن المواد النانوية المصنَّعة.
تمديد صندوق التمويل حتى عام 2035وفيما يتعلق بـالجانب المالي، قرر المشاركون تمديد عمل صندوق الإطار العالمي بشأن المواد الكيميائية، حتى يتمكن من تلقي المساهمات الطوعية إلى حدود 31 ديسمبر 2033، وصرف التمويلات حتى 31 ديسمبر 2035.
وتهدف هذه الآلية إلى دعم تنفيذ الإطار العالمي في البلدان النامية والبلدان التي تمر بـمرحلة انتقال اقتصادي.
كما وافق المؤتمر على برنامج العمل الاسترشادي والميزانية وهيكل الموارد البشرية الخاصين بـأمانة الإطار والصندوق للفترة 2027-2029، مع الدعوة إلى تعزيز الشراكات وزيادة المساهمات المالية والعينية.
وفي هذا السياق، صرّحت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إنغر أندرسن: "ليس هناك وقت لإضاعته حتى عام 2030، فالقرارات المتخذة في جنيف توفر للبلدان والجهات المعنية أساساً أكثر متانة لقياس التقدم المحرز، وتحديد أوجه القصور، وتوجيه أشكال الدعم نحو المجالات التي تشتد فيها الحاجة إليه".
تقييم علمي عالمي جديد بشأن المواد المعطِّلة للغدد الصماءوشهد المؤتمر أيضاً إطلاق برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الصحة العالمية تقييماً علمياً عالمياً جديداً بشأن المواد المعطِّلة للغدد الصماء، وهو أول تحديث رئيسي منذ التقييم المشترك الذي أُنجز سنة 2012.
ويعرض هذا التقرير، المصحوب بـملخص أعده برنامج الأمم المتحدة للبيئة، مجموعة من مسارات العمل والتدابير المقترحة الموجهة إلى صانعي القرار في عدة قطاعات، من بينها تغليف المواد الغذائية، ومستحضرات التجميل، والألعاب، والمنسوجات، والزراعة، والمنتجات الصيدلانية، وإدارة النفايات.
ومن المقرر استعراض التقدم المحرز في تنفيذ الإطار العالمي خلال المؤتمر الدولي الثاني، الذي سيُعقد في مالطا سنة 2029.
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