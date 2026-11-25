تابع وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عز الدين بن الشيخ، خلال زيارة عمل أداها، اليوم الأربعاء، إلى ولاية بنزرت، سير نشاط عدد من موانئ الصيد البحري ومؤسسات التكوين المختصة في مجالات الصيد البحري وتربية الأحياء المائية والتكوين الفلاحي.وتندرج هذه الزيارة، وفق بلاغ صادر عن الوزارة، في إطار متابعة واقع المنشآت الراجعة بالنظر إلى الوزارة والوقوف على الإشكاليات التي تعترض نشاطها، والعمل على تحسين مردوديتها وظروف العمل والتكوين بها.وشملت الزيارة، ميناء الصيد البحري ببنزرت، حيث اطلع، بن الشيخ، على ظروف العمل واستمع إلى مشاغل البحارة والصعوبات التي تواجه نشاطهم، مؤكدا ضرورة مواصلة التنسيق بين المصالح المعنية لإيجاد الحلول الكفيلة بتحسين الخدمات وتطوير البنية التحتية للموانئ، بما يدعم نشاط الصيد البحري ويعزز استدامته.وأذن بخصوص ميناء كاب زبيب، بالتسريع في استكمال إجراءات اقتناء رافعة وتركيزها بالميناءقبل موفى سنة 2027، بهدف تسهيل عمليات الرفع والمناولة وتحسين ظروف العمل، إلى جانب إعداد مثال تهيئة متكامل يستجيب لحاجيات البحارة ومتطلبات النشاط، وخاصة في ما يتعلق بالتزوّد بالمحروقات والثلج الغذائي.وشملت الزيارة مركز التكوين المهني الفلاحي بالعالية ومركز التكوين المهني الفلاحي في قطاع الغابات بالرمال، التابعين لوكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي، والمعهد العالي لعلوم البحار ببنزرت، التابع لمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي.كما اطلع وزير الفلاحة، بالمناسبة، على ظروف التكوين والتدريس والإقامة بهذه المؤسسات، مؤكدا أهمية تطوير البرامج والاختصاصات التعليمية والتكوينية بما يتلاءم مع التحولات التقنية والتكنولوجية التي تشهدها القطاعات الفلاحية والبحرية، ومتطلبات سوق الشغل وحاجيات المؤسسات المهنية، بما يعزز كفاءة المتخرجين وفرص إدماجهم المهني.وشدد في هذا الصدد، على ضرورة تثمين نتائج البحث العلمي وتوظيفها في منظومة التكوين الفلاحي والصيد البحري، بما يساهم في الارتقاء بجودة التكوين وتعزيز استجابته للحاجيات الاقتصادية والانتاجية.ونوه بن الشيخ، بالمجهودات التي تبذلها مؤسسات التكوين المختصة في إعداد كفاءات مهنية مؤهلة، مذكرا بتتويج أحد المتكونين بالمركز القطاعي للتكوين المهني الفلاحي بشط مريم بالمرتبة الأولى إفريقيا في اختصاص البستنة، خلال أولمبياد المهن الإفريقية لسنة 2026 بالجزائر، معتبرا هذا الإنجاز مؤشرا على جودة التكوين المهني الفلاحي وما تزخر به المؤسسات التونسية من كفاءات واعدة.