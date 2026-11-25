أطلق الهلال الأحمر التونسي، اليوم الأربعاء، المصحة المتنقلة لطب الأسنان "الدكتور الشاذلي زويتن"، في خطوة تندرج في إطار التزامه الإنساني وسعيه إلى معاضدة مجهودات الدولة لتقريب الخدمات الصحية من المواطنين، وفق بلاغ إعلامي صادر عن المنظمة.وتهدف هذه المصحة إلى التجول بمختلف جهات البلاد لتوفير خدمات صحة الفم والأسنان وتقريبها من المواطنين، خاصة في المناطق التي تشتد فيها الحاجة إلى هذه الخدمات. وقد افتُتح نشاطها اليوم بمعتمدية صواف من ولاية زغوان، تحت إشراف الهيئة الوطنية للهلال الأحمر التونسي.واعتبر الهلال الأحمر التونسي أن إطلاق هذه المصحة يمثل وفاء لمؤسسه الأول، الطبيب الذي لم يكتف بممارسة مهنته داخل عيادته، بل حمل رسالة الإغاثة إلى الميدان في أصعب اللحظات، مؤكدا مواصلة هذه الرسالة، بالتعاون مع الشركاء من الإدارات الجهوية للصحة والسلط الجهوية والمحلية، من أجل إيصال العون إلى كل إنسان أينما كان.وتتمحور مهام المصحة المتنقلة حول أربعة محاور متكاملة، تتمثل في التثقيف الصحي، والكشف المبكر عن أمراض الفم والأسنان، والتحسيس بأهمية العناية بصحة الفم، والوقاية.وأشار البلاغ إلى أن هذه المصحة تدعم المصحة المتنقلة "الدكتور الطاهر الشنيتي"، في إطار مواصلة جهود الهلال الأحمر التونسي لتقريب الخدمات الصحية من المواطنين.وجاءت تسمية المصحة المتنقلة لطب الأسنان تكريما للدكتور الشاذلي زويتن (1901-1963)، وهو مؤسس الهلال الأحمر التونسي سنة 1943 وأول رئيس له، قبل أن يحلّه الاستعمار، ونائب الرئيس عند إعادة تأسيسه في 7 أكتوبر 1956 برئاسة المرحوم محمد العزيز الجلولي. ويعد الراحل أيضا أول جراح أسنان تونسي.وكان الشاذلي زويتن قد قاد عمليات الإغاثة بنفسه في الميدان خلال أحداث ساقية سيدي يوسف سنة 1958، التي امتزج خلالها الدم التونسي بالدم الجزائري، كما تولى عمليات الإغاثة تحت النيران خلال معركة الجلاء ببنزرت سنة 1961، إلى جانب الدكتور إبراهيم الغربي ومحمد صالح بولكباش، الكاتب العام للهلال الأحمر التونسي آنذاك.وإلى جانب مسيرته الطبية والإنسانية، كان الراحل من رواد الرياضة التونسية، إذ ترأس الترجي الرياضي التونسي لمدة ثلاثة وثلاثين عاما، وكان أول رئيس للجامعة التونسية لكرة القدم، كما تولى رئاسة اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية.وأوضح البلاغ أنه تم وضع نص تعريفي على المصحة يتضمن محطات من مسيرة الدكتور الشاذلي زويتن، بهدف تمكين المواطنين والأجيال الجديدة من التعرف على شخصية جمعت بين خدمة الإنسان وخدمة الوطن.