البطولة الوطنية لكرة السلة: نتائج الدفعة الثانية من الجولة 16 والترتيب
في ما يلي نتائج الدفعة الثانية من مباريات الجولة السادسة عشرة للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة، التي دارت يومي الثلاثاء والأربعاء، والترتيب:
النتائجالأربعاء 25 نوفمبر 2026
| القاعة | المباراة | النتيجة |
|---|---|---:|
| القرجاني | النادي الإفريقي – اتحاد الأنصار | 93-34 |
| المنزه السابع | شبيبة المنازه – النادي الصفاقسي | 95-77 |
| قرمبالية | الدالية الرياضية بقرمبالية – النجم الرادسي | 66-89 |
| حمام سوسة | النادي الرياضي بحمام سوسة – الملعب النابلي | 59-78 |
الثلاثاء 24 نوفمبر 2026
| القاعة | المباراة | النتيجة |
|---|---|---:|
| محمد المزالي | الاتحاد المنستيري – النجم الساحلي | 90-65 |
| بن عمار بحلق الوادي | نجم حلق الوادي – شبيبة القيروان | 70-66 |
الترتيب| الفريق | النقاط | المباريات |
|---|---:|---:|
| الاتحاد المنستيري | 30 | 16 |
| النادي الإفريقي | 30 | 16 |
| شبيبة القيروان | 29 | 16 |
| الدالية الرياضية بقرمبالية | 27 | 16 |
| النجم الساحلي | 26 | 16 |
| نجم حلق الوادي | 24 | 16 |
| شبيبة المنازه | 23 | 16 |
| الملعب النابلي | 22 | 16 |
| النادي الصفاقسي | 22 | 16 |
| النجم الرادسي | 21 | 16 |
| اتحاد الأنصار | 17 | 16 |
| النادي الرياضي بحمام سوسة | 16 | 16 |
النتائجالأربعاء 25 نوفمبر 2026
| القاعة | المباراة | النتيجة |
|---|---|---:|
| القرجاني | النادي الإفريقي – اتحاد الأنصار | 93-34 |
| المنزه السابع | شبيبة المنازه – النادي الصفاقسي | 95-77 |
| قرمبالية | الدالية الرياضية بقرمبالية – النجم الرادسي | 66-89 |
| حمام سوسة | النادي الرياضي بحمام سوسة – الملعب النابلي | 59-78 |
الثلاثاء 24 نوفمبر 2026
| القاعة | المباراة | النتيجة |
|---|---|---:|
| محمد المزالي | الاتحاد المنستيري – النجم الساحلي | 90-65 |
| بن عمار بحلق الوادي | نجم حلق الوادي – شبيبة القيروان | 70-66 |
الترتيب| الفريق | النقاط | المباريات |
|---|---:|---:|
| الاتحاد المنستيري | 30 | 16 |
| النادي الإفريقي | 30 | 16 |
| شبيبة القيروان | 29 | 16 |
| الدالية الرياضية بقرمبالية | 27 | 16 |
| النجم الساحلي | 26 | 16 |
| نجم حلق الوادي | 24 | 16 |
| شبيبة المنازه | 23 | 16 |
| الملعب النابلي | 22 | 16 |
| النادي الصفاقسي | 22 | 16 |
| النجم الرادسي | 21 | 16 |
| اتحاد الأنصار | 17 | 16 |
| النادي الرياضي بحمام سوسة | 16 | 16 |
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