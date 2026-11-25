النتائج



الترتيب



في ما يلي نتائج الدفعة الثانية من مباريات الجولة السادسة عشرة للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة، التي دارت يومي الثلاثاء والأربعاء، والترتيب:| القاعة | المباراة | النتيجة ||---|---|---:|| القرجاني | النادي الإفريقي – اتحاد الأنصار | 93-34 || المنزه السابع | شبيبة المنازه – النادي الصفاقسي | 95-77 || قرمبالية | الدالية الرياضية بقرمبالية – النجم الرادسي | 66-89 || حمام سوسة | النادي الرياضي بحمام سوسة – الملعب النابلي | 59-78 || القاعة | المباراة | النتيجة ||---|---|---:|| محمد المزالي | الاتحاد المنستيري – النجم الساحلي | 90-65 || بن عمار بحلق الوادي | نجم حلق الوادي – شبيبة القيروان | 70-66 || الفريق | النقاط | المباريات ||---|---:|---:|| الاتحاد المنستيري | 30 | 16 || النادي الإفريقي | 30 | 16 || شبيبة القيروان | 29 | 16 || الدالية الرياضية بقرمبالية | 27 | 16 || النجم الساحلي | 26 | 16 || نجم حلق الوادي | 24 | 16 || شبيبة المنازه | 23 | 16 || الملعب النابلي | 22 | 16 || النادي الصفاقسي | 22 | 16 || النجم الرادسي | 21 | 16 || اتحاد الأنصار | 17 | 16 || النادي الرياضي بحمام سوسة | 16 | 16 |