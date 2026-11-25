أكد وزير الشؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، خلال لقائه اليوم الاربعاء بمقر الوزارة، مع الدكتورة "هيو جيونغ كيم" بمناسبة تعيينها على رأس بعثة منظمة الصحة العالمية بتونس، التزام تونس منذ انضمامها سنة 1957 لهذه المنظمة بمواصلة تعزيز التعاون الثنائي وتنويعه، خاصة في أفق الاستعداد لإحياء سبعينية انخراطها في المنظمة خلال السنة القادمة.وأعرب الوزير خلال اللقاء، عن ارتياحه للتطور الذي تشهده علاقات التعاون والشراكة المتميزة بين تونس والمنظمة، مذكرا بموقف تونس الثابت من أجل اتّباع نهج يقوم على التضامن الدولي والإنصاف لمواجهة التحديات الصحية العالمية، وفق بلاغ نشرته وزارة الشؤون الخارجية.وأبرز أهمية الدعوة التي أطلقتها تونس، خلال هذه السنة، بمناسبة الدورة (79) لجمعية الصحة العالمية، من أجل استعادة منظمة الصحة العالمية لدورها الفني والعلمي، وتركيز كافة الجهود والموارد لتحقيق تطلعات البشرية في صحة مُستدامة ونظام صحي شامل ومتكامل قادر على الاستجابة للتحديات الصحية العالمية وضمان الصحة للجميع، واستخلاص العبر من الهنّات الذي برزت خلال ادارة أزمة كوفيد-19.من جهتها، عبرّت رئيسة البعثة، عن الامتنان للدور الإيجابي الذي اضطلعت به تونس في إطار المفاوضات المتعلقة بالاتفاقية الدولية للوقاية من الجوائح الصحية والتأهب والاستجابة لها، والتي كان رئيس الجمهورية من أول من طالب المجموعة الدولية باعتمادها.كما تم التأكيد خلال اللقاء، على ضرورة مزيد تعزيز العلاقات بين الجانبين لتشمل مقاربة "الصحة الواحدة" والصحة الرقمية واستخدام الذكاء الصناعي في المجال الصحي، بالإضافة إلى دعم الجهود الوطنية لتعزيز القدرات لتصنيع اللقاحات الحديثة عبر نقل تكنولوجيا الحمض النووي الريبي للقاحات (ARN messager)، وتطوير آليات الدبلوماسية الصحية والطبية.