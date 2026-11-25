نظمت هيئة السوق المالية يومي 24 و25 نوفمبر 2026 ، بمقرها يومين تحسيسيين حول الدليل الموسع للامتثال لمتطلبات مكافة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلحوخصص اليوم الأول لفائدة وسطاء البورصة، بينما خصص اليوم الثاني لصالح شركات التصرف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغيروتندرج هذه المبادرة في إطار جهود الهيئة المتواصلة الرامية إلى تعزيز نزاهة السوق المالية التونسية وترسيخ أفضل الممارسات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلحكما تندرج وفق بلاغ صادر عن الهيئة ، في إطار حرص الهيئة على مرافقة المؤسسات الخاضعة لرقابتها في تطبيق مقتضيات التشريع والترتيب الجاري بهما العمل في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وتعزيز فهمها لمختلف الالتزامات المحمولة عليها، بما من شأنه دعم فعالية منظومات الرقابة الداخلية والامتثال وتطوير قدرتها على تحديد المخاطر المرتبطة بأنشطتها وتقييمها والتعامل معها.وتكتسي هذه المبادرة أهمية خاصة بالنظر لضرورة معاضدة الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز فعالية المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، ودعم امتثالها للمعايير الدولية والتوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي، بما يعزز سلامة النظام المالي الوطني ويساهم في ترسيخ الثقة في السوق المالية التونسية.