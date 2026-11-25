انطلق المجمع المهني المشترك للتمور في تركيز نقاط لبيع التمور من المنتج الى المستهلك بولايات تونس وصفاقس وجندوبة، وذلك في اطار السعي لتعزيز الترويج الداخلي للتمور، وفق المدير الجهوي للمجمع عياض بن حمد عشية.وأوضح المصدر ذاته لصحفي "وات" انّ تركيز هذه النقاط يرمي الى تنشيط الحركة التجارية للتمور بالأسواق الداخلية، وذلك بهدف دعم الفلاحين عبر تسهيل تسويق منتوجاتهم في احسن الظروف التي تضمن لهم مردودية افضل مع توفير تمور عالية الجودة للمستهلك بأسعار مدروسة تراعي مقدرته الشرائية.كما لفت بن حمد الى انّ هذه النقاط ستتواصل من 22 الى 29 نوفمبر بتونس العاصمة وصفاقس ومن 25 نوفمبر الى 2 ديسمبر بولاية جندوبة، بمشاركة حوالي 80 فلاحا من ولايتي قبلي وتوزر، مشيرا الى ان المجمع سيواصل تركيز نقاط أخرى في ولايات نابل وسوسة وبنزرت والكاف واريانة خلال شهر ديسمبر المقبل، مبينا انه قد تم اصدار بلاغات في الغرض للفلاحين تحثهم على المشاركة في مختلف النقاط التي سيتم تركيزهاوفي ذات الاطار، أشار المصدر ذاته الى انّ تركيز نقاط بيع التمور من المنتج الى المستهلك، تمثل تجربة انطلق المجمع المهني المشترك للتمور في اعتمادها منذ 3 سنوات وقد لاقت نجاحا واستحسانا من الفلاحين والمستهلكين، مؤكدا العمل على تطوير عدد النقاط من سنة الى أخرى لمزيد تسهيل ترويج التمور عالية الجودة وتقريبها من المستهلك أينما كان.