تمكنت وحدات الأمن الوطني بالإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية بالڨرجاني، خلال الليلة الفاصلة بين يومي 24 و25 نوفمبر الجاري، من تفكيك وفاق إجرامي مختص في ترويج الأقراص المخدرة ينشط بين ولايات القيروان وتونس الكبرى.وأفادت الادارة العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها اليوم الاربعاء، بأنه تم ضبط 4 أشخاص من بينهم شخصان محل مناشير تفتيش لفائدة وحدات أمنية وجهات قضائية مختلفة، وحجز حوالي 15 ألف قرص مخدر وسيارتين تستغلان في عمليات نقل المواد المخدرة، مشيرة الى أن الأبحاث متواصلة.