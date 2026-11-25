تقدر إمكانيات التصدير الإضافية لزيت الزيتون التونسي نحو السوق الروسية بنحو 4.6 ملايين دولار، في وقت تسعى فيه تونس إلى تعزيز حضور هذا المنتوج في السوق الروسية واستغلال فرص تجارية لا تزال غير مستغلة، وفق معطيات نشرها مركز النهوض بالصادرات.وفي هذا الإطار، تشارك أربعة مؤسسات تونسية مصدرة لزيت الزيتون، من 24 إلى 26 نوفمبر 2026، في برنامج لقاءات مهنية ثنائية مع مشترين روس، ينظمه مركز النهوض بالصادرات بالتعاون مع سفارة تونس بموسكو، على هامش الدورة الخامسة والثلاثين للصالون الدولي للصناعات الغذائية "PeterFood" بمدينة سان بطرسبورغ الروسية.ويتضمن البرنامج أكثر من 80 لقاء أعمال، بهدف ربط المؤسسات التونسية بالمشترين والموردين الروس، وتعزيز فرص تسويق زيت الزيتون التونسي وتسهيل نفاذه إلى مسالك التوزيع الرئيسية، ولا سيما الفضاءات التجارية الكبرى والموردين المختصين في قطاع النزل والمطاعم والمقاهي.وتستهدف هذه اللقاءات، بالخصوص، مسؤولي الشراء في سلاسل التوزيع الكبرى والموردين المختصين في تزويد قطاع النزل والمطاعم والمقاهي، بما يتيح للمصدرين التونسيين التعرف على حاجيات السوق الروسية ومتطلبات المتعاملين فيها، واستكشاف فرص جديدة للتزود والشراكة.وتتناول المباحثات جملة من المسائل التجارية والفنية، من بينها قدرات التزويد وانتظامه والكميات المطلوبة وخصائص المنتجات وأحجام التعليب والشروط التجارية، بما يساعد على تحويل الاتصالات الأولية إلى علاقات تجارية مستدامة.وبلغت صادرات تونس نحو روسيا خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026، حوالي 32.4 مليون دينار، مقابل 28.4 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2025، مسجلة زيادة بنسبة 14 بالمائة.واستأثر زيت الزيتون بنحو 2.8 مليون دينار من هذه الصادرات، أي ما يقارب 9 بالمائة من إجمالي المبيعات التونسية في السوق الروسية.وتقدر إمكانيات التصدير غير المستغلة لمختلف المنتجات التونسية في السوق الروسية بنحو 23 مليون دولار، يتصدر زيت الزيتون قائمة المنتجات ذات فرص التوسع الأكبر، بإمكانيات تصديرية إضافية تناهز 4.6 ملايين دولار.ويعد الصالون الدولي للصناعات الغذائية، الذي ينتظم بمدينة سان بطرسبورغ، من أبرز التظاهرات المهنية في القطاع الغذائي بروسيا، إذ يجمع المنتجين والموردين والموردين المستوردين والموزعين وممثلي كبرى السلاسل التجارية، ويوفر فضاء للترويج والتفاوض وإرساء شراكات تجارية جديدة.