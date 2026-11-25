أكد وزير التجارة وتنمية الصادرات، سمير عبيد، توجه تونس نحو استقطاب الاستثمارات في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، مستعرضا التجربة التونسية في مجال تيسير الاستثمار وآليات مرافقة المستثمرين، وذلك خلال مشاركته اليوم الأربعاء ، في أشغال المنتدى الدولي "استثمر في النيجر".وأوضح عبيد، خلال جلسة حوارية رفيعة المستوى خصصت لتبادل التجارب وأفضل الممارسات في مجال الاستثمار، وفق بلاغ صادر عن الوزارة، أن تونس تعمل على توفير منظومة متكاملة ومحفزة للاستثمار، ترتكز بالخصوص على تبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين مناخ الأعمال.وأبرز في هذا الإطار، تجربة الشباك الموحد باعتباره آلية لتجميع مختلف المصالح الإدارية المعنية بإحداث المشاريع، بما يمكن المستثمر من استكمال الإجراءات والحصول على الإحاطة اللازمة في فضاء واحد، انطلاقا من مرحلة إعداد المشروع وصولا إلى إنجازه.كما أشار إلى أن دور هذه الآلية يتجاوز تسهيل الإجراءات الإدارية ليشمل الإصغاء إلى المستثمر وفهم احتياجاته ومرافقته في مختلف مراحل إنجاز مشروعه، بما يعزز الثقة ويوفر الظروف الملائمة لاستدامة الاستثمار.وأكد وزير التجارة، أن استقطاب الاستثمارات في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية من شأنه المساهمة في إحداث مواطن الشغل ونقل التكنولوجيا وتطوير سلاسل القيمة وتعزيز الصادرات.وأعرب في السياق ذاته، عن استعداد تونس لتقاسم تجربتها وخبراتها مع النيجر وبقية البلدان المشاركة، معتبرا أن تبادل التجارب والممارسات الناجحة من شأنه فتح آفاق جديدة للشراكة الاقتصادية بين تونس والنيجر.